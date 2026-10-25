公寓买家要保障自身权益，必须认清两个从领取钥匙当天算起的期限：一年的缺陷保修期，以及六年的违约法定诉讼时效。

许多买家对缺陷保修期（Defects Liability Period，简称DLP）并不陌生，但未必知道这项保障与5%的购屋价格挂钩，这笔款项也必须由新加坡法律学会托管，以确保发展商履行修缮责任。

BR Law Corporation建筑与建设业务主管郑义明解释，买家提交逐项列明缺陷的清单后，若发展商拖延或拒绝维修，买家可通过律师向新加坡法律学会（Singapore Academy of Law，简称SAL）发出通知，要求扣住托管金。无论双方最终是通过庭外和解还是法律途径解决纠纷，SAL都会扣住这笔款项，直到问题解决为止。