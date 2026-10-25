说法识法：公寓有缺陷谁买单？ 屋龄不同追责有别
公寓阳台外沿的混凝土剥落，从20米高处坠下。一般屋主往往下意识认为，这肯定是建筑质量有问题，责任必定在发展商、承包商或公寓管理委员会等第三方身上。但事情并不是这么简单。一栋公寓还未动土，相关法律机制便已启动，在保障屋主的同时，也避免其他相关方被无期限追责。无论刚领新居钥匙，还是已入住超过10年，屋主要懂得自保，就必须知道法律权益如何随屋龄增长而变化。本期《说法识法》访问律师、专业工程师和建筑检测专家，教屋主如何维护自身权益。
许多买家对缺陷保修期并不陌生，但未必知道这项保障与5%的购屋价格挂钩，这笔款项也必须由新加坡法律学会托管，以确保发展商履行修缮责任。 （档案照片）
公寓买家要保障自身权益，必须认清两个从领取钥匙当天算起的期限：一年的缺陷保修期，以及六年的违约法定诉讼时效。
许多买家对缺陷保修期（Defects Liability Period，简称DLP）并不陌生，但未必知道这项保障与5%的购屋价格挂钩，这笔款项也必须由新加坡法律学会托管，以确保发展商履行修缮责任。
BR Law Corporation建筑与建设业务主管郑义明解释，买家提交逐项列明缺陷的清单后，若发展商拖延或拒绝维修，买家可通过律师向新加坡法律学会（Singapore Academy of Law，简称SAL）发出通知，要求扣住托管金。无论双方最终是通过庭外和解还是法律途径解决纠纷，SAL都会扣住这笔款项，直到问题解决为止。