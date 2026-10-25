新加坡揭阳会馆以“璀璨八五”为主题欢庆创会85周年，在回顾发展历程之余，也把目光投向下一阶段的发展，继续推进会务数码化、吸纳新会员，并让年轻一代逐步承担会务，为迈向百年做准备。

会庆晚宴10月24日（星期六）在乌节酒店（Orchard Hotel Singapore）举行，由能源贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生担任主宾，出席宾客近700人。会长许怀平说，会庆主题既包含会馆过去的历史，也寄托对未来的期许。

许怀平说：“‘璀璨’是一个比较光辉的词，既庆祝会馆85年来取得的成就与变化，也希望鼓励年轻人加入会馆后积极参与会馆事务，并勇于担起领导职务。”

这场会庆早在去年便已开始筹备，并积极邀请年轻一代参与。第一副会长兼筹委会主席张伟伟说，整场晚宴由青年团负责组织与执行，以呈现一场较具现代感与科技感的晚宴。

新加坡揭阳会馆庆祝创会85周年，副总务陈翰威（左起）、第一副会长张伟伟、会长许怀平和总务林锦源，回顾会馆发展并展望未来。（周国威摄）

颁奖环节融入AI技术 积极推进数码转型

晚宴现场，会馆向名誉顾问林文兴博士颁发“揭阳杰出崇高乡贤奖”；副会长黄南德与永远荣誉会长陈喜南则获颁“揭阳终身贡献奖”。颁奖环节特别融入人工智能（AI）技术，根据三名获奖者的照片生成视频，回溯他们从青年一路走来的历程。视频同步呈现他们不同时期与会馆同行的身影，让大家看见他们数十年如一日的付出与贡献。

这并非年轻一代首次参与揭阳会馆事务。会馆多年来举办潮州传统成人礼“出花园”，每届均推举青年团团员担任筹委会主席，以年轻视角注入新构思，让传统习俗焕发活力。总务林锦源指出，正是这类新颖的活动，让年轻人觉得有意思、有朝气，进而愿意走近并加入会馆。

会务运作方面，会馆近年也积极推进数码转型。官方网站引入AI技术全面更新，一改过去偏静态的呈现模式，精简文字、强化视觉与互动设计，以吸引浏览者。行政事务同步电子化，目前约八成会员档案已完成数码化，财务往来也以电子处理为主；同时保留支票与现金服务，兼顾年长会员的使用习惯。

参与文化活动之外，年轻人走近会馆的缘由各有不同。林锦源谈到，有人希望拓展同乡人脉，也有人因潮汕影片《给阿嬷的情书》，对自身籍贯和家族根源产生好奇，主动找上会馆。副总务陈翰威与林锦源一样，最初也是为寻根而来。他坦言：“我就是为了寻根加入会馆。不忘来路，方能展望未来。我觉得揭阳会馆给了我一个非常好的、可以跟前辈学习的平台。”

新加坡揭阳会馆创立于1941年，目前有500多名会员。当年揭阳县发生水灾，旅新乡贤为号召同乡筹款赈灾而聚集，并由此发起筹组会馆。多年来，会馆在联络乡谊、守望相助的基础上，逐步拓展教育奖助、慈善互助、文化传承及海内外乡团交流等工作。

走过85年，世代交接成为会馆下一阶段的重要课题。许怀平认为，自己的角色是“把两代人结合在一起”，让年轻人从前辈经验中汲取养分，在实务中历练成长。张伟伟则对前景满怀信心，他说：“我们正处于老一辈要把会馆交给年轻董事的阶段，我有信心，我们会迎来揭阳会馆的百年大庆。”