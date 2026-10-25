【采取行动•对抗骗局系列】

会计师戴钰璟（31岁）以接近原价的价格，向网上卖家买了两张座位相连的F*Forever演唱会门票，打算和朋友一起庆生。

她用PayNow把钱转给卖家，以为这样万无一失。岂料，她过后并没有收到门票，白白损失了超过700元。

戴钰璟忆述，事情发生于演唱会前一星期。当时，她在一个Telegram群组里，找到了两张日期为8月15日、座位相连的门票。该群组中有超过100人在转售、购买或交换F*Forever演唱会的门票。

一名自称“安迪”的卖家向她发来私信，说有座位相连的两张票要转卖，每张358元。她看了安迪发送的门票截图，没有发现异常。

她表示，座位是否相连对她来说很重要，因为她不想让当天生日的一位寿星朋友单独坐。

其实，早在6月门票开售时，她和两位朋友已通过Ticketmaster买到票，只是座位是分开的。

她也忆述，自己曾向安迪提出先付一张门票的钱，但对方坚持要她付清两张门票的钱才肯把票转给她。由于时间紧迫，她便把钱转了过去。

“当时距离演唱会只有一个星期，我的朋友打算等我拿到相连座位的票后，把手上原有的票卖掉。”

不料，钱过账之后，她就被安迪拉黑。她立即报警和联系银行，但钱已追不回来。

利用“害怕错过”心理

这名会计师的遭遇并非个例。新加坡警察部队的数据显示，今年上半年警方共接获3865起电子商务诈骗的报案，其中483起涉及演唱会门票，损失金额高达32万8000元。

警方行动局反诈骗公众教育局副局长陈余兴表示，演唱会门票诈骗很难遏制。

他解释说，这类诈骗往往发生在门票供不应求、买家必须当机立断的时候。在这种情况下，即使是演唱会常客，也可能上当受骗。

他说：“当演出门票售罄时，人们对错过演出的恐惧心理会盖过理性的警惕心。”

他补充说，为了一睹偶像的风采，粉丝可能会到非官方渠道碰运气。骗子正是抓住了这一点，谎称门票数量有限、抢购者众多，或“现在不买就没有了”，催促买家尽快付款。

对此，警方已要求旋转拍卖（Carousell）、脸书市场（Facebook Marketplace)和TikTok等线上平台删除转售演唱会门票的贴文。

对戴钰璟来说，这场F*Forever的重聚，她足足等了20年。该组合成员包括2001年台湾经典偶像剧《流星花园》的三位主角和五月天乐团主唱阿信。他们于8月14日至16日在新加坡室内体育馆举行三场演唱会，3万3000张门票开卖后迅速售罄。

误以为有安全保障

戴钰璟表示，使用PayNow付款是让她放松警惕的原因之一。她认为，PayNow是用手机或身份证号码等来绑定银行账户或电子钱包，交易可以被追踪。

然而，陈余兴指出，PayNow手机号、单一机构识别码（UEN）、二维码或显示的账号都不能代表收款人是合法的。其中，单一机构识别码是政府向企业、慈善机构和社团等实体发出的官方识别号码。

他解释，虽然警方可以查到PayNow的账户持有人，但那个人未必就是骗子本人。

“诈骗分子，尤其是那些有组织的犯罪团伙，很可能会利用‘钱骡’的银行账户或支付账户来接收和转移诈骗所得。”

误以为用PayNow就能减少被骗风险的，并非只有戴钰璟一人。

去年10月，美国流行天后玛丽亚凯莉（Mariah Carey）新加坡演唱会前几小时，一位32岁的新加坡永久居民保罗也遭遇诈骗。当时，他联系旋转拍卖平台上的一名卖家，通过PayNow向一个单一机构识别码转了250元，但最终没有收到门票。

保罗是一名自雇的公共关系专业人员，他以为自己已检查清楚。他通过新加坡会计与企业管制局（ACRA）的Bizfile平台查询了该识别码，发现那是一家从事教育相关业务的公司，因此他以为这是可以追查到的。

他说：“我不认为自己是容易受骗的人。虽然用PayNow向单一机构识别码转账并非万无一失，但这个方式让我感觉自己被骗的几率不高。”

保罗向警方报了案，但钱同样没能追回。

如今回想起来，戴钰璟觉得自己当时应该更加警惕。她事后发现，安迪传来的截图与Ticketmaster网站上显示的真实门票略有不同。骗子找上门时，她还沉浸在吉隆坡F*Forever演唱会的兴奋情绪中，对此她说：“我当时确实不够小心。”

【本系列由新加坡警察部队与全国罪案防范理事会呈献】