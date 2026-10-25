在中国横店影视城，一部长达80集的微短剧从开机到杀青，最快只需要五天。演员必须迅速熟记台词、控制走位，确保面部对准镜头。镜头后的工作节奏同样紧凑，上一场戏刚结束，下一场便已准备就绪。

“短剧的拍摄就是要快，最好是一遍就过。”拉萨尔艺术学院表演专业文凭毕业生荣佳昕（21岁）去年在横店实习近三个月，参与五部古装和现代微短剧的拍摄，亲身体验“快、准、狠”的制作流程。

实习初期，她主要负责剪辑片场花絮，后来凭借专业背景获得出演机会。从幕后走到镜头前，她才发现，微短剧表演不只是演好角色，更考验演员能否在有限时间内准确完成每个镜头。

对从中国湖南来新加坡求学的荣佳昕来说，这次实习是一次跨越舒适区的尝试。小时候，电影《爱乐之城》把她带入表演艺术的大门，之后她在学校接触舞台剧和即兴演出，在“走进”每个角色的过程中爱上表演。

“我觉得表演最大的魅力在于诠释不同的角色，无须做自己也可以去实现很多东西......我喜欢这种抽离自己，变成另外一个人的感觉。”

如今，人工智能（AI）视频生成技术正在改变影视行业，低成本、高产量的制作模式为真人演员带来新的挑战。尽管父母是AI微短剧的忠实受众，但荣佳昕也不曾觉得AI在抢她的“饭碗”。

她认为，AI微短剧有自己的受众，但真人演员的创造力及他们与观众建立的联系，是不可被AI取代的。“演员是活生生的人，有些临场反应和即兴发挥是无法写进剧本的，很考验人的创造力。我会把AI短剧当作动画片来看，不会当成一个影视作品。”

在一头扎入影视业之前，荣佳昕目前想要去香港继续深造，感受不同的文化氛围，并继续探索戏剧和影视表演。