人民行动党将给年轻党员更多发挥机会，让他们肩负更大责任，但这不意味着资深党员就得“靠边站”。

行动党星期天（10月25日）举行干部大会。总理兼财政部长黄循财以行动党秘书长身份用华语致辞时强调，行动党须一代接一代、薪火相传，新老两代党员应相互学习、相互扶持，共同带领新加坡向前迈进。

他说，世界和新加坡社会都在改变，国家面对的挑战也已不同以往。行动党必须不断求新求变、注入新活力，才能继续肩负为民服务的使命。

“我们会给年轻党员更多发挥的机会，让他们肩负更大的责任，同时也希望他们虚心向前辈学习。”

不过，黄总理指出，推动更新“并不意味着资深党员就要靠边站，因为你们还有很多可以贡献的地方”。

他说，这就是政府更新领导层的方式，行动党也一样，必须一代接一代、薪火相传。“前辈们为我们打下了坚实的基础。年轻一代要在这个基础上继续努力，更上一层楼。”

黄总理强调，更重要的是两代人相互学习、相互扶持，携手带领新加坡向前迈进。唯有如此，“行动党才能历久弥新、与时俱进，继续为人民建设更美好的新加坡”。

他也在致辞中向资深党员致谢，感谢他们过去几十年来与行动党并肩同行、共同奋斗，不辞劳苦走入基层、尽心尽力为民服务，并为国家建设做出重要贡献。

他说：“正因为有你们多年来的无私奉献，新加坡才能一步一步走到今天。谢谢大家多年来的努力和付出！”