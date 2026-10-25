在当前的经济发展中，一些员工受惠于新机遇，另一些则难以跟上步伐，尤其是低薪工人。人民行动党政府不仅要推动经济持续增长，更要确保经济增长能改善新加坡人生活。

人民行动党星期天（10月25日）举行两年一度的干部大会。身为行动党秘书长的黄循财总理在致辞时承诺，政府将继续为新加坡人谋福祉，推出更多针对不同群体的援助措施。

这是行动党自去年5月全国大选以来举行的首个干部大会。黄总理说，新加坡人给予行动党强有力的委托，让他们继续执政，但要谨记人民的委托并非理所当然的权利，而是一份责任。

“我们必须兑现承诺，即应对新加坡面临的棘手问题，并为国家的未来做好准备。”

他指出，前路并不平坦，但我国具备坚实的基础和优势，能够应对这些挑战。

他说，新加坡的声誉是一项重要资产，尤其是在当今这个分化且充满不确定的世界中，这有助我国吸引优质投资，推动经济增长、创造就业机会，提高人民收入。不过，整体经济数据无法反映全貌，因为一些行业表现良好，另一些则面临压力。

黄总理因此强调，政府的任务不仅要推动经济持续增长，更要确保经济增长为新加坡人换取更好的生活。

除了今年国庆群众大会上宣布的SG养儿育女配套，他说，政府接下来还会针对不同的群体宣布其他措施。

“大家放心，我们没有忘记任何人。我们致力于为所有新加坡人服务，但我无法在一次演讲中宣布所有措施！接下来还会有更多宣布，本届政府有一系列工作要推进。”