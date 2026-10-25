针对印度尼西亚政府削减对我国的天然气供应，黄循财总理说，天然气供应受商业合同保障，各方应履行承诺，本地进口商会采取必要措施维护他们的合法权益。

黄循财总理星期天（10月25日）以人民行动党秘书长身份，在行动党干部大会上致辞时说，政府不仅要应对当前的问题，也必须为我国的未来做好准备。这意味着要放眼未来，提前想到可能出现的问题，并在它们变得更棘手前采取行动。

他以能源为例指出，未来经济仍将由创意和人才驱动，但算力会变得越来越重要，而这需要消耗大量能源。因此，政府必须提前规划，满足我国未来的能源需求。

目前，我国约95％的电力来自天然气发电。去年进口的天然气中，43％通过管道从马来西亚和印度尼西亚输入，其余57％则是液化天然气。

印尼星期五（23日）宣布，从24日起，每天向我国供应的天然气将减少310亿英热单位。

对此，黄总理说：“我国一直在为应对这类风险做准备，包括投资建设液化天然气接收站，从不同国家进口天然气，不必依赖管道输送。这让我们有更多选择，来应对天然气供应可能出现的干扰。”

不过，他也强调，我国不能只依赖天然气，还须要寻找更清洁、能全天候稳定供电的能源。这也是我国研究核能的原因。

他说，理解人们对核安全的担忧，政府也认真看待这些顾虑，政府始终把安全放在首位。

“但我们不应仅仅因为某个选项推行起来有难度或存在争议，就将它排除在外。而应仔细评估风险与取舍，与国人沟通，作出正确决定，保障我国未来的能源供应。”