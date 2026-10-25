新加坡绝不能让政治走向分裂，以致失去携手为国家未来努力的能力。黄循财总理指出，人民行动党作为执政党，必须始终着眼整体和长远利益，权衡不同需求并作出艰难抉择，而不能只提出眼下听起来诱人的主张。

黄总理星期天（10月25日）在行动党干部大会上致辞时说，执政意味着必须平衡相互竞争的需求和利益。不同群体自然会为自己最关切的课题发声，但执政党不能只考虑发出最大声音的人，也须顾及那些诉求较不受关注的群体，以及新加坡和全体国人的整体利益。

他说：“你不能只提出今天听起来诱人的主张。你必须作出经得起时间考验的艰难抉择。”

须警惕民粹主义 勿以简单方案回避现实

新加坡有人担忧生计和孩子的未来，黄总理说，这些都是必须严肃看待的实际忧虑。政府须继续为国人创造机会、缓解他们面对的压力，并维持他们对未来的信心。

不过，黄总理强调：“我们也必须警惕民粹主义，避免提出简单方案，回避艰难现实。”

因此，行动党必须从整体和长远角度出发，权衡不同群体的需要，作出艰难选择，并为后果负责。“我们不能只说每个人想听的话，也不能承诺满足每个人想要的东西。”

他以住屋和外劳政策为例，批评工人党过去在一些政策课题上的立场并不一致，也缺乏连贯性。

他说，2019年组屋转售价格下跌时，工人党主张政府减少兴建新组屋；冠病疫情随后导致建筑工程受阻，新组屋供应短缺。到了2023年，工人党却批评政府兴建的组屋不足，但没有提及几年前曾提出的主张。

如今住屋情况已经稳定，但政府仍须兴建更多新组屋，以满足包括单身者在内的不同群体需求，同时也要保护和扩大绿地。黄总理指出，无论在斜阳大道（Sunset Way）或吉门营房（Gillman Barracks）等地点发展新项目，都涉及艰难取舍，不可能有让所有人都满意的选择。

“但我们必须作出选择，而我们会选择最符合新加坡整体和长远利益的方案。”

外籍人力政策方面，黄总理说，行动党政府2012年收紧外劳政策时，工人党要求给予各行业更大灵活度；后来在人口政策辩论中，社会对新加坡人口可能增至690万感到担忧时，工人党又主张外籍人员人数零增长。近年中小企业面对人力短缺，工人党则要求放宽外籍人员配额。

黄总理说，从这些例子可以看到，工人党的立场“似乎随着政治风向转变”，根据当下的关注或他们认为受欢迎的主张而调整，却未必形成一套兼顾政策取舍和长远后果的连贯做法。

他说，在野党不必协调各种相互竞争的需求，也不必为政策结果承担责任，因此较容易主张某个特定立场，执政则不同。

黄总理强调，行动党的做法是仔细聆听、坦诚说明政策取舍，作出决定，并为后果负责。即使决定不受欢迎，也不能因此回避。

“我们不能因为艰难的决定不受欢迎，就退缩回避，也不能今天只说人们想听的话，然后把后果留给明天的人承担。”

他说，拖延艰难决定并不会让问题消失，只会把问题留给下一代，而且往往让他们日后面对更艰难的选择。因此，行动党必须有勇气采取行动，不只为今天的新加坡人，也为将继承这个国家的子孙后代负责。