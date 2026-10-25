政府固然须有勇气作出艰难决定，但这不意味着政府无所不知，或总是对的。施政须倾听新加坡人的心声，了解人们的关切与经历，并在政策效果不如预期时做出改变。黄循财总理说，人民行动党致力于继续作为广泛代表社会各阶层的政党。

人民行动党星期天（10月25日）举行两年一度的干部大会。

身为行动党秘书长的黄总理致辞时说，过去一年，行动党活跃基层党员一直在讨论新加坡人关心的课题，包括就业与人工智能、住房与生育，以及教育和孩子面对的压力。

“这些交流很重要，因为政策在纸上写得再好，落实后也未必能达到预期效果。”

他认为，支部主席和活跃的基层党员每天与居民接触，他们能在政策的制定和完善方面，发挥重要作用。

例如，行动党妇女团与新加坡人交流，了解他们对婚姻和生育的看法，再把收集到的意见和建议转达给制定相关政策的团队，供他们检讨家庭支援政策时参考。

黄总理说，要了解新加坡人的心声，不能只接触原有圈子里的人。因此，行动党正扩大联系网络，通过“行动党之友”（Friends of PAP）等平台，让更多人有机会与行动党交流。

“这样，行动党才能始终保持广泛的社会代表性，与各行各业的人保持联系，了解新加坡人不断变化的期望。这也是我们为行动党注入新血的方式。”

他说，政党更新不只是引进更多新面孔，也是注入新点子、广纳党员和扩大网络。行动党欢迎具备不同经验和新思维的新加坡人加入，只要大家都以建设更美好新加坡为目标。