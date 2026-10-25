妻子在毫不知情下“被当老板”？一名56岁男子被指把公司物流业务当成“私人提款机”，在妻子毫不知情下，以她的名字注册独资企业，再凭128张从未提供物流服务的虚假发票，在约六年内让公司估计损失超过200万元。

男子因涉嫌欺骗、洗钱及未经授权访问电脑资料，星期一（10月26日）将被控上法庭。

新加坡警察部队星期天（25日）发文告说，警方于2025年7月16日接获报案，指一家公司的一名前员工在约六年期间涉嫌欺诈，涉及金额超过200万元。

初步调查显示，这名前员工利用担任公司物流经理的职务之便，在妻子不知情下以她的名义注册独资企业，再以企业名义向自己任职的公司提交128张从未提供物流服务的虚假发票，导致公司蒙受估计超过200万元的损失。进一步调查也发现，男子将涉嫌犯罪所得用于个人投资和开销。

男子共面对13项控状，包括一项未经授权访问电脑资料罪、六项欺骗罪和六项洗钱罪。

根据《滥用电脑法令》，未经授权访问电脑资料罪可被判罚款不超过5万元，或监禁不超过七年，或两者兼施。《刑事法典》下的欺骗罪可被判监禁最长10年，并可另加罚款。《贪污、贩毒及其他严重罪案（没收利益）法令》下的洗钱罪，可被判罚款不超过50万元，或监禁不超过10年，或两者兼施。

警方指出，严正看待商业欺诈和金融犯罪。任何人滥用受信任职位进行欺诈及洗钱，将依法受到严厉惩罚。

