人民行动党新一届中央执行委员会14人名单出炉，并未有上届大选当选后受委为政务官的新人。

人民行动党星期天（10月25日）上午在干部大会上，举行两年一度的中委会选举，由数千名行动党干部选出第39届中委会成员。

14人中有九人将委以职务，这会由中委会互选决定，而互选通常会在两周至一个月内举行。

除了现为行动党秘书长的黄循财总理，当选新一届中委的还有：

国务资政李显龙

延伸阅读

黄循财总理：行动党须薪火相传 年轻党员有更多机会资深党员也不靠边站
黄循财总理：行动党须薪火相传 年轻党员有更多机会资深党员也不靠边站
19人获提名参选行动党中委会 包括新政务官萧振祥和刘洁敏
19人获提名参选行动党中委会 包括新政务官萧振祥和刘洁敏

公共服务统筹部长兼国防部长陈振声

社会及家庭发展部长马善高

国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根

永续发展与环境部长傅海燕

国家发展部长徐芳达

律政部长兼内政部第二部长唐振辉

总理公署部长英兰妮

社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康

外交部长维文医生

教育部长李智陞　

能源贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生和主管回教事务代部长兼国防部高级政务部长扎吉哈在中委会选举中得票排在第13位和第14位，当场增补为中委会成员。

根据行动党党章，新一届中委会开会时，可另外增补最多四人。