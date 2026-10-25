人民行动党新一届中央执行委员会14人名单出炉，并未有上届大选当选后受委为政务官的新人。

人民行动党星期天（10月25日）上午在干部大会上，举行两年一度的中委会选举，由数千名行动党干部选出第39届中委会成员。

14人中有九人将委以职务，这会由中委会互选决定，而互选通常会在两周至一个月内举行。

除了现为行动党秘书长的黄循财总理，当选新一届中委的还有：

国务资政李显龙

公共服务统筹部长兼国防部长陈振声

社会及家庭发展部长马善高

国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根

永续发展与环境部长傅海燕

国家发展部长徐芳达

律政部长兼内政部第二部长唐振辉

总理公署部长英兰妮

社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康

外交部长维文医生

教育部长李智陞

能源贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生和主管回教事务代部长兼国防部高级政务部长扎吉哈在中委会选举中得票排在第13位和第14位，当场增补为中委会成员。

根据行动党党章，新一届中委会开会时，可另外增补最多四人。