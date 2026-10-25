竹脚妇幼医院推VR减压服务 手术前“漫步森林”缓解焦虑
接受妇科手术的女性中，高达六成的患者会出现不同程度的术前焦虑。焦虑情绪有可能会影响手术效果，包括术后疼痛加剧、止痛药用量增加、出现情绪问题，甚至导致手术延误。
为缓解患者在等待手术时的焦虑，竹脚妇幼医院去年正式把虚拟现实（virtual reality，简称VR）技术纳入常规的妇科手术护理中，相关临床试验也显示效果良好。
这项名为“虚拟实境手术规划服务”（VR Care）的项目主要为有需要的手术患者提供头戴设备，通过沉浸式的视听体验，协助她们放松，应对手术前的紧绷情绪。
两项由竹脚妇幼医院主导、约200名女性手术患者参与的临床试验结果分别显示，在加入了虚拟现实视听服务后，术前焦虑减少了三分之一；术后三天内的焦虑情绪也维持在较低水平，术后首24小时的身体舒适度也有所改善。
虚拟实境服务推出后，预计每年有多达250名女性手术患者受益，医疗团队目前也在探讨将该项目推广至儿童手术患者。
多数妇科手术都需要全身麻醉，患者无论年龄大小，一般都会对这种手术方式感到焦虑。
医院妇科麻醉科资深顾问医生陈族英指出，术前焦虑不仅仅是一种情绪反应，对接下来的手术和复原也可能会连带引发其他反应，因此在手术前协助患者放松是有必要的。
陈族英受访时说：“VR是一种沉浸式的体验，它让患者将自己与手术室的现实环境隔离开来。在过程中，患者可以练习呼吸，分散注意力，最终感到平静。我们也发现，当她们术后醒来时，疼痛感会有所减轻，对止痛药的需求也少了。”
医院与VR技术公司共同制作主题场景
医疗团队目前共有六套VR头戴设备，内容播放时长约10分钟，一般会在手术前的一两个小时提供给在等候室的患者。
为制作这一具有高度针对性的虚拟实境内容，医疗团队和技术公司合作拍摄四大主题场景，分别是森林、海滩、滨海湾花园和医院手术室；其中海滩画面是在澳大利亚取景。
陈族英透露，手术室场景源自患者反馈，有些希望能在手术前先通过虚拟内容参观内部环境，做好心理准备。
他说：“海滩和森林的场景结合了正念练习，帮助患者练习呼吸、集中注意力；在滨海湾花园的场景中，患者可以到处参观，这样可以暂时转移注意力，让自己放松。”
这项虚拟实境手术规划服务并不额外收费，护士会在手术等候区，辨识出有需要的手术患者，让她们在等候期间使用VR头戴设备。
日间手术临床护士王淑芬说：“我们会向患者了解她们的情况，如果手术准备时间比较充裕，她们没有视力障碍，也不容易产生晕眩感，我们就会推荐这项服务。”
她也指出，这项服务在相对年轻的手术患者中比较适用，“一些年长的手术患者可能无法适应360度全景视觉效果，就不太适合使用。”
45岁的陈盈霖（行政人员）今年5月在竹脚妇幼医院日间手术中心进行子宫肌瘤切除术，她在术前使用了虚拟实境服务后，焦虑情绪明显好转。
陈盈霖受访时忆述：“除了之前生孩子的经验，那是我第一次动手术。虽然医疗团队给了我很详细的手术说明，但是我还是对全身麻醉和未知的手术过程感到恐惧，而这种心理压力平时也很难向家人朋友倾诉。”
她也指出，手术等候室非常繁忙，周围人来人往，手机上也不断收到家人的信息。“这些对我来说都是一种干扰，加剧了我的焦虑和紧张情绪。”
陈盈霖因此接受了护士的VR服务推荐，并选择了森林场景。
她说：“这个场景会引导我调整呼吸，好像做瑜伽一样，成功减少了我的恐惧。我觉得这个设备成功地帮我屏蔽了周围的环境，稳定了我的心情，让我在平静的状态下顺利地完成了手术。手术后恢复也很快很好。”