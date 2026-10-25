接受妇科手术的女性中，高达六成的患者会出现不同程度的术前焦虑。焦虑情绪有可能会影响手术效果，包括术后疼痛加剧、止痛药用量增加、出现情绪问题，甚至导致手术延误。

为缓解患者在等待手术时的焦虑，竹脚妇幼医院去年正式把虚拟现实（virtual reality，简称VR）技术纳入常规的妇科手术护理中，相关临床试验也显示效果良好。

这项名为“虚拟实境手术规划服务”（VR Care）的项目主要为有需要的手术患者提供头戴设备，通过沉浸式的视听体验，协助她们放松，应对手术前的紧绷情绪。

两项由竹脚妇幼医院主导、约200名女性手术患者参与的临床试验结果分别显示，在加入了虚拟现实视听服务后，术前焦虑减少了三分之一；术后三天内的焦虑情绪也维持在较低水平，术后首24小时的身体舒适度也有所改善。

虚拟实境服务推出后，预计每年有多达250名女性手术患者受益，医疗团队目前也在探讨将该项目推广至儿童手术患者。

多数妇科手术都需要全身麻醉，患者无论年龄大小，一般都会对这种手术方式感到焦虑。

医院妇科麻醉科资深顾问医生陈族英指出，术前焦虑不仅仅是一种情绪反应，对接下来的手术和复原也可能会连带引发其他反应，因此在手术前协助患者放松是有必要的。

陈族英受访时说：“VR是一种沉浸式的体验，它让患者将自己与手术室的现实环境隔离开来。在过程中，患者可以练习呼吸，分散注意力，最终感到平静。我们也发现，当她们术后醒来时，疼痛感会有所减轻，对止痛药的需求也少了。”

医院与VR技术公司共同制作主题场景

医疗团队目前共有六套VR头戴设备，内容播放时长约10分钟，一般会在手术前的一两个小时提供给在等候室的患者。

为制作这一具有高度针对性的虚拟实境内容，医疗团队和技术公司合作拍摄四大主题场景，分别是森林、海滩、滨海湾花园和医院手术室；其中海滩画面是在澳大利亚取景。

陈族英透露，手术室场景源自患者反馈，有些希望能在手术前先通过虚拟内容参观内部环境，做好心理准备。

他说：“海滩和森林的场景结合了正念练习，帮助患者练习呼吸、集中注意力；在滨海湾花园的场景中，患者可以到处参观，这样可以暂时转移注意力，让自己放松。”

竹脚妇幼医院妇科麻醉科资深顾问医生陈族英（右起）、妇科麻醉科资深顾问医生孙万良教授和日间手术临床护士王淑芬是全新“虚拟实境手术规划服务”后的主要推手。医疗团队目前也在探讨将该项目推广至儿童手术患者。（萧紫薇摄）

这项虚拟实境手术规划服务并不额外收费，护士会在手术等候区，辨识出有需要的手术患者，让她们在等候期间使用VR头戴设备。

日间手术临床护士王淑芬说：“我们会向患者了解她们的情况，如果手术准备时间比较充裕，她们没有视力障碍，也不容易产生晕眩感，我们就会推荐这项服务。”

她也指出，这项服务在相对年轻的手术患者中比较适用，“一些年长的手术患者可能无法适应360度全景视觉效果，就不太适合使用。”

45岁的陈盈霖（行政人员）今年5月在竹脚妇幼医院日间手术中心进行子宫肌瘤切除术，她在术前使用了虚拟实境服务后，焦虑情绪明显好转。

陈盈霖受访时忆述：“除了之前生孩子的经验，那是我第一次动手术。虽然医疗团队给了我很详细的手术说明，但是我还是对全身麻醉和未知的手术过程感到恐惧，而这种心理压力平时也很难向家人朋友倾诉。”

她也指出，手术等候室非常繁忙，周围人来人往，手机上也不断收到家人的信息。“这些对我来说都是一种干扰，加剧了我的焦虑和紧张情绪。”

陈盈霖因此接受了护士的VR服务推荐，并选择了森林场景。

她说：“这个场景会引导我调整呼吸，好像做瑜伽一样，成功减少了我的恐惧。我觉得这个设备成功地帮我屏蔽了周围的环境，稳定了我的心情，让我在平静的状态下顺利地完成了手术。手术后恢复也很快很好。”