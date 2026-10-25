高温与烟霾双面夹攻，站在最前线的客工护工首当其冲。新加坡红十字会与本地老字号企业杨协成携手举办防护知识工作坊及分发饮料，扶助前线人员共渡难关。

新加坡红十字会星期天（10月25日）为客工举办高温与烟霾应对能力工作坊，教导他们辨识高温风险、在烟霾期间如何采取预防措施保护自己。

新加坡红十字会社区保健服务代理助理主任陈佳琪说，红十字会自4月起持续开展应对高温与烟霾的工作，教导客工如何保护自己及身边的同伴。

她说，工作坊是红十字会社区健康关怀计划（Community Health outreach for Wellness，简称CHoW）与新加坡红十字会学院推出的举措。红十字会将继续与各地客工宿舍合作，协助客工应对炎热天气及照顾自己。

杨协成（Yeo’s）则准备了共1万3500条各有六小包饮料，免费发送给受惠对象。饮料星期天率先派发给丹那美拉路的Coastal客工宿舍，余下1000条将送往红十字会残障人士之家。

本地老字号企业杨协成在Coastal客工宿舍派送饮料给客工。杨协成免费发送饮料的计划受惠对象除了客工，也包括护理人员、志愿者及弱势群体，预计超过1万3500人受惠。（郑一鸣摄）

杨协成市场部主任陈昌财说，这项行动料惠及1万3500人，包括客工、护理人员、志愿者及弱势群体。

他说，免费分发饮料不只在于提供资源，更希望为社区带来实际帮助，传递关怀与温暖，发挥社会各界携手互助的精神。

陈昌财指出，杨协成相信关怀社会是企业应尽的一份心意。客工与日夜为照护工作劳心费神的护理人员，都在各自岗位上辛勤付出。面对近期高温气候与烟霾状况，杨协成希望借着这些行动表达关怀与支持，让他们知道自己的付出受认可，也值得感谢。