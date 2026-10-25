女子指，搭长途巴士从怡保返回新加坡，放在巴士行李舱的背包不翼而飞，岂料过后在沟渠旁被拾获，近3000元财物包括亡父留给她的金耳环失而复得，崩溃的她松了一口气。

事主伊莱兹（25岁，客服人员）告诉《新明日报》，她与姐姐和姐夫三人于上个月24日到马国怡保的家乡游玩，5天后搭跨境巴士返回新加坡。

“我们29日早上8点多抵达兀兰关卡，下车提取我放在巴士行李舱的行李和背包时，竟发现背包不见了！”

她说，背包内放有金饰、衣物、银行卡、身份证和驾照等个人证件，还有现金至少100新元和少量令吉，总值近3000新元。

“最重要的是，背包里有亡父生前给我的金耳环。我当时真的崩溃，一心只想要找回我的背包，我一直哭，姐姐和姐夫都不知道怎么安慰我。”

伊莱兹说，她询问巴士司机，对方给的回应模棱两可，先说曾在士古来的下车点见到背包，但不知背包何时不见。

“我到士古来和拉庆中央巴士总站寻找，一直找到下午3点多都找不到。”

直到当天下午4时许，伊莱兹才获知背包在吉隆坡南湖镇综合交通终站（TBS）附近的沟渠旁被人拾获。

“对方说找到我的背包，而且很庆幸的是，拿回来时状况良好，东西也没有不见，真的很幸运！”

她心有余悸地说，此前曾使用过同一家巴士公司的服务，平时也会把背包随身带上车，没想到事发当天把背包放在行李舱内竟会出事。

“我怀疑过各种可能性，可能是其他乘客不小心弄掉，或被人偷走。我承认我应该多注意，之后再也不敢把贵重物品远离我的视线了。”

好心人守背包两小时 从字条找到联系号码

伊莱兹说，拾获背包的是另一家巴士公司的司机。

“好心的司机在背包旁边等了两小时，见没人来拿，他才带走。事后，他查找背包，发现一张写有我房屋经纪电话的字条，才辗转联系上我。”

她说，对方在过程中一再安抚她的情绪，隔天开巴士到新山时，与她哥哥见面归还背包。“他人真的很好，我很感激他，也给了他100令吉（约31新元）的感谢费。”

完整报道，请翻阅2026年 10月 25日的《新明日报》。