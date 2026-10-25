被指在摊前虐杀老鼠，西餐摊主喊冤，指遇到死老鼠，才用塑料袋装走丢弃，事后也配合当局调查，如今多次被关注，害他夜不能寐。

这起事件发生在10月3日下午4时左右，地点是黄金熟食中心的一家摊位。

有公众告诉STOMP，他当时看到一只小老鼠从桌底下的一堆物品跑出来，朝一个摊位跑去，因此拿出手机拍摄，岂料却拍到骇人一幕。

根据视频画面，一只小老鼠一动不动地趴在地上，一名男摊主用红色塑料袋迅速套走老鼠。

公众指，摊主用力挤压塑料袋，随后将它丢弃到垃圾桶，质疑摊主虐待动物。“它是一个生命，我们应该尊重所有生命，并尽可能以人道、无痛的方式结束它们的生命。”

为此，记者走访涉事摊位，摊主大喊冤枉，强调自己当时在忙着准备订单，一转头就看到一只死老鼠在店外。

“如果它还活着，一定会跑，我怎么可能抓到它。我也不是杀猫杀狗的，这可是老鼠，更何况是已经死掉的。”

他无奈说，顾客并没有和自己沟通，反而将视频交给有关当局，导致食品局和环境局官员来他的摊位检查。

“检查后是没什么，但他们也劝我，以后看到死老鼠不要自行清理，而是通知清洁工，我当时看到在摊位前面，哪里想得了那么多，就去清理了。”

摊主也说，事情被放上网后，自己也因此事烦恼，经常睡不好觉。“我丢了那个塑料袋后，也是立刻消毒洗手，平时也很注意卫生，都没什么事情。我在这里做了28年，都快70岁了，还遇到这种事情，对我来说真的很不公平。”

针对此事，《新明日报》已联系食品局和环境局。