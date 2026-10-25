穿着整齐的阿叔被指在淡滨尼天地的熟食中心，把一桌桌的剩食打包回家，公众担心引发食物卫生问题。有清洁工称也目睹其他人捡剩食，这种情况已持续四五年。

住在附近的郑先生（71岁，退休人士）受访时说，自己曾多次目睹一名看起来约六七十岁的阿叔，在淡滨尼天地捡取食客吃剩的食物。“我上周也有看到他。我注意到他经常避开用餐高峰期才来到熟食中心，一桌一桌地捡剩下的食物。”

郑先生说，该阿叔穿着整齐，看起来并不像生活困顿的人。他曾询问对方为何这么做，对方只说是不想浪费食物，打算把食物打包回家当晚餐。“对一些年长人士来说，或许只是不想浪费食物，所以才把别人吃剩的东西捡回家吃，但我还是担心卫生问题。”

他也说，附近一些员工也注意到这名阿叔捡剩食，但可能是不想滋事起冲突，因此没有出面阻止。

《新明日报》记者走访淡滨尼天地时，一名女清洁工也透露，自己曾见过另一名阿叔捡取剩食。“他看起来70多岁，衣着干净，每天也会换衣服，我们也不敢说他什么。”

她说，该阿叔几乎每天都会到熟食中心，已有四五年之久。不过，她也曾看见对方花钱买饮料，因此推测他捡剩食未必是因为经济困难。

珍珠坊熟食中心 有捡剩食者拒帮忙

牛车水一带的熟食中心也有人捡剩食，清洁工称难以制止。

无独有偶，记者走访珍珠坊熟食中心时，一名女清洁工也透露，这里同样有人捡取他人吃剩的食物。

“平时大约有两三位阿叔会到碗盘回收处捡东西吃，有时候几乎每天都会出现。”

她说，自己曾试图制止他们，提醒他们在碗盘回收处捡剩食并不卫生，甚至主动提出买食物给他们。

“他们也不愿意让我买食物给他们。其实大部分人的脾气都很好，不会与别人起冲突，只是其中一人身上有很浓的尿骚味，性格也比较孤僻。”

完整报道，请翻阅2026年10月25日的《新明日报》。