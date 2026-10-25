10年前遭电动踏板车撞致脑损，无法说话自理，64岁妇女日前离世，丈夫痛心喊道：“最想听她再叫我一次……”。

妇女洪柳娇与丈夫梁伦华（63岁，散工）结婚37年，育有三名儿女。原本幸福美满的一家五口，却在2016年9月17日遭遇重大变故。

当时，洪柳娇在巴西立1街一带的巴士站下车，准备骑脚踏车回家，岂料遭一名17岁少年陈乃杰（音译）骑行的电动踏板车撞倒，昏迷一个月。事后，她无法说话也无法自理，只能比手画脚与丈夫沟通。医疗报告显示，洪柳娇脑损，下半辈子的衣食住行都需要人帮助。

事隔10年，洪柳娇于本月14日在盛港综合医院逝世，得年64岁。

丈夫梁伦华星期天（10月25日）早受访时告诉《新明日报》，爱妻离世前四天患上感冒，持续发烧，大部分时间都在睡觉。

“过去10年来，我每天都会先去看她情况如何，才出门工作，没想到那天发现她口吐白沫，呼吸困难，我就赶快叫救护车。现在回想起来，可能她高烧不退时，状况就已经不太好了。”

他说，车祸发生后，他担起主要照护者的责任，与家中的帮佣一起照顾爱妻。“白天我要工作，就由女佣照顾，晚上就我自己看着。”

梁伦华说，妻子刚开始时生活无法自理，情绪也不好，但定期服药后，情况逐渐改善。“她有一度可以自己扶墙去厕所，但最近这三年多退化了不少，经常会摔倒，但她坚持要自己走路。”

他说，自己常回忆起事故前与妻子的相处时光，一家人也会在妻子生日时，带她出外用餐庆生。

“事发前，她很开朗，喜欢交朋友，也很顾家，把小孩都照顾得很好。后来看到她变成这样，我真的非常心痛。”

梁伦华忆述，事发后的前两年，妻子有学习说话以及唱歌，他也曾问过对方是否认得自己。

“她有跟着我学，喊了几声我的名字，当时我充满了希望，以为她可以继续康复，可惜之后再也没听到她叫我了。我很想再听她叫我一次……”

完整报道，请翻阅2026年 10月 25日的《新明日报》。