本地烟霾情况有所改善，全岛五个地区的一小时PM2.5浓度都维持在正常水平，南部和北部的24小时空气污染指数（PSI）也由不健康转为适中水平。

国家环境局数据显示，截至星期天（10月25日）下午3时，五个地区的一小时PM2.5浓度介于每立方米20微克至30微克，都处于正常水平。其中，西部的PM2.5浓度下降最多，从下午1时的每立方米52微克下降至目前的20微克，为全岛最低。南部的浓度则最高。

全岛24小时PSI也相对改善，介于96点至119点，西部最高。南部和北部PSI分别为96点和97点，已从稍早的不健康水平降至适中。

当局之前预测，星期天的PSI介于80点至130点，处于适中至不健康水平。本地预计将吹西南风或西风，风向的改变可能减少烟霾飘向新加坡。新加坡及周边地区可能也会出现阵雨，有助于缓解烟霾情况。

环境局提醒公众，规划隔天的户外活动时，应参考PSI预报及相关健康建议；若要进行即时户外活动，则可通过烟霾网站（haze.gov.sg）或myENV手机应用，查看最新一小时PM2.5浓度。