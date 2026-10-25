一个月送320单可获1800元底薪外加雇主缴付17%公积金、7天年假等福利，达标后能自由接单赚外快。foodpanda推出全职送餐员计划，现有送餐员看法不一，有者认为薪资可接受，有者认为缺乏吸引力。

《新明日报》报道，根据foodpanda网站的招聘资料，这个新推出的全职送餐员计划目前开放给脚踏车和电动脚踏车送餐员。他们将受聘于公司，能享有全职员工福利。

foodpanda将为全职送餐员缴纳17%的雇主公积金，并提供多达7天的带薪年假，年假天数随服务年限每年增加一天。此外，全职送餐员还可享医疗保障以及保险。

上班时间员工可弹性选择，只要达到每周工作44小时或是一个月内完成320个订单即可获得至少1800元收入。有自己的电动脚踏车的送餐员可获100元额外津贴。

完成320个订单后可自由接单

只要完成320个订单后，送餐员就可以转换成自由接单模式，赚取更多的送餐费。

受访送餐员对此计划看法不一。郑先生（46岁）指出，这项全职送餐员计划的薪资待遇尚可，毕竟完成每月目标后，还可切换账户继续接单。由于仍存在许多不确定因素，目前仍在观望情况，待其他送餐员收到合同了解具体条款后，他会好好研究。

曾国顺（53岁）则指出，他目前一周最少能够完成270单，要一个月完成320单一点都不难，重点是何者收入较高。“如果我没算错，我目前完成320单大约能赚2600元，所以现在开出的1800元吸引力不高。至于7天的带薪年假等等福利，我不是那么看重。以年假来说，平均一个月也休不到一天。”

foodpanda：旨在补充而非取代现有模式

foodpanda发言人指出，换算后全职者时薪高达20元。

foodpanda发言人说，公司于本周三（21日）推出全职送餐员团队计划，以补充现有的平台工作者模式，加强配送能力并提供可靠服务，尤其是在需要额外配送支持的区域或时段。

目前，招聘工作仍在进行，包括面试环节。全职送餐员团队将采用独立且明确的运作模式，并确保员工待遇符合《雇佣法令》的规定。

根据过往送餐员数据，每月320单的目标通常可在100至110小时内完成，这意味着每小时收入约为18至20元。若计入雇主缴纳的17%公积金，整体报酬将更高。完成目标后，全职送餐员即可切换模式继续赚取额外收入。

发言人也强调，这项计划旨在补充而非取代现有的平台工作者模式，后者仍是foodpanda配送业务的核心。

发言人也指出，公司正密切关注全职送餐员模式的运营情况，并与全国配送人员协会合作，评估该模式对平台工作者的影响，尤其是在收入机会与福利方面。相关评估将为公司未来推进该计划提供参考。

“我们相信有空间让这两种送餐工作模式共存。”

完整报道，请翻阅2026年 10月 25日的《新明日报》。