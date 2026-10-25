少妇租房误坠骗局，尽管有所谓的“中介”曾带她两度实地看房，也收到看似是正规的文件，仍被骗走逾1万5100元。

苦主是36岁的帕梅拉（Pamela Alliana），来自菲律宾，在本地从事酒店与旅游服务业。

她日前在TikTok发文叙述经历，指自己花了一年多时间才鼓起勇气公开此事。贴文随后引发热议，至今已累积超过26万次浏览和9243个“按赞”。

帕梅拉说，由于需要提供住址为儿子的学生准证及保姆的工作准证办理手续，她于2025年5月开始找房。

她最初在脸书看到出租广告，联系一名自称房地产经纪，名叫“格伦”的男子。她原本看中的单位租不成后，对方向她推荐在巴耶利峇的另一公寓单位。

去年5月17日她约好去看房，但“格伦”声称无法出席，改由一名据称是他同事的女子带上去看。

之后，她带上另一名有意租下主人房的租客再次上门看房，两次看房后，最终决定租下单位。

帕梅拉指自己曾两度看房，也收到看似正规的文件。（取自网络）

同月21日她签署租赁协议，并转账8400元给对方“公司”，作为两个月押金及一个月预付租金。

“后来，格伦要求我再支付3360元，作为公寓保安的押金，搬入时便会退还。隔月3日又再以报税为由，要求我转账3360元，并保证一个工作日内退款。”

帕梅拉说，她只想在搬入前一次处理好所有琐事，因此继续付款，且想到很快就获得退款，但始终没有到账。

当她发短信询问格伦时，对方称正在处理退款，几天后却突然失联，电话号码也已停用。

她随后也发现，对方早前发给她的星展银行退款电邮也疑点重重，包括日期不对，银行户头最后四个号码也有误。

她后来联系格伦声称任职的房地产经纪公司，获告知公司确实有一名叫格伦的员工，但她持有的两个电话号码都不属于对方。

帕梅拉这才惊觉受骗，并于同年6月6日报警。她也说，当初看见的脸书出租广告，后来已经被删除了。警方受询时证实接获相关报案。案件仍在调查中。