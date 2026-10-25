组屋露天停车场上演“弱肉强食”惨状！一条约2米长的网纹蟒在众目睽睽下生吞一只鸡，不仅引来大批居民驻足围观，连路过的警员也半路停步维持秩序。

据社交媒体Instagram账号“sgfollowsall”发布的两段视频，事发地点位于西海岸通道第501座组屋附近的露天停车场。画面显示，一条目测长约2米，相信是网纹蟒（reticulated python）的大蛇紧紧缠绕着猎物，正把一整只鸡缓缓吞入腹中。

饱餐一顿后，大蟒蛇的腹部中段明显隆起，随后慢悠悠地朝一辆红色轿车移去，似要钻入车底“打盹消化”。

饱餐一顿后，大蟒蛇的腹部中段明显隆起，随后慢悠悠地朝一辆红色轿车移去。（取自Instagram页面sgfollowsall）

这稀奇又惊险的一幕吸引不少人围观拍照。现场也有数名警员在场把守。贴文透露，警员并非接到通报赶赴现场，而是刚好在去吃饭途中碰上这一幕。一般相信，警员是为了确保民众安全，干脆留在现场协助维持秩序。贴文则并未透露事发的具体日期。

根据国家公园局网站资料，网纹蟒是新加坡常见物种，广泛分布于本地各个栖息地，包括排水渠和大沟渠中。它们在调节生态系统方面发挥重要作用，能控制鼠类等有害生物繁殖滋生。

当局提醒公众，在公共区域遇到蛇，应保持安全距离，保持冷静并缓慢后退，给爬行动物让出撤离空间。切勿靠近或试图捕蛇，以免蛇出于自卫而发起攻击。若正好带着宠物，也应紧拴牵引绳，以免宠物趋近，惊吓到蛇。如果蛇是身处自然栖息地，公众则应静观其变，切勿打扰。

公众如需援助，可拨打动物应对中心（Animal Response Centre）热线1800-476-1600。

《联合早报》正在向公园局了解更多详情。