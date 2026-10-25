星期天（10月25日）傍晚全岛多处下雷阵雨，烟霾情况有所改善。公用事业局提醒公众小心防范突发性淹水。

国家环境局星期天傍晚5时42分在社交媒体发文提醒，南部、东部和中部地区在6时10分至7时10分，预计将下中度至强度雷阵雨，并伴有阵风。傍晚6时的24小时空气污染指数为92点至109点，处于适中至不健康水平。

环境局在6时47分也发文指出，新加坡北部、西部和中部地区预计在6时55分至8时之间将下大雨。当局早前预报，多数地区傍晚将有雷阵雨，随后转为多云。星期一（26日）凌晨和清晨时分，多数地区将出现雷阵雨。

公用事业局也在社媒发文提醒，接下来一小时，西部的部分区域有突发性淹水（flash floods）风险，提醒公众在傍晚6时37分起的约一小时内，避开惹兰文礼（Jalan Boon Lay）从国际路（International Road）到事业路（Enterprise Road）的路段。当局也在6时48分发文提醒公众，避开文礼大道（Boon Lay Way）与企业路（Corporation Rd）的交界处的路段。