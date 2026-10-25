鼓励民众以相互尊重的态度表达观点、与人民携手建设未来，并以真诚贴近居民，是人民行动党继续作为基础广泛政党的关键。

总理兼财政部长黄循财星期天（10月25日）以行动党秘书长身份在干部大会上致辞时说，行动党必须与民众保持联系，了解他们不断变化的期望，才能持续赢得每一代人的认同。受访支部主席对此表示赞同。

凤山支部主席、东海岸集选区议员何礼娜认为，政党要维持广泛基础，关键在于相信并重视不同想法和多元视角所带来的力量。

“作为支部主席或国会议员，我们可以开辟更多渠道、创造更多机会，让更多新加坡人参与服务社会，这也是推动开放的一种方式。”

她留意到越来越多年轻人意识到发声的价值，更愿意表达意见。她认为这值得鼓励，因为无论是政策制定还是公共讨论，这些声音都在塑造我国的未来。

“我希望更多新加坡人认识到自身观点的价值，并勇于表达，同时抱持相互尊重的态度和具建设性的精神。”

女皇镇支部主席、律政部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆则说，我国已迈入超老龄化社会，年长者虽有照护需求，但他们拥有丰富的人生经验和技能，也希望继续为社会贡献力量。

他透露，女皇镇正筹备一项计划，根据年长者的兴趣和专长，为他们寻找发挥所长、回馈社会的机会，例如为弱势家庭的孩子补习，或担任社区导览员传承社区文化。

吕思憓：亲身感受民众生活 了解挑战与困难

谈及如何与民众建立联系，亚逸拉惹支部主席、西海岸—裕廊西集选区议员吕思憓认为，最好的方式是亲身感受他们的生活，了解他们面对的挑战和困难。

她说，过去一年，行动党的年轻议员持续深入基层，了解选区的人口结构和居民面对的挑战，积极回应他们的需求。行动党青年团也围绕青年关心的课题展开交流，并通过议员在国会发声，以期相关意见融入政策。

实龙岗支部主席陈惠意说，虽然支部位于工人党赢得的选区，但支部的活跃基层党员仍代表行动党为居民服务，关键是聆听居民的心声和意见，并向上反映，确保政策从制定到落实，都能贴近民生、回应居民需求。

她说：“要用心、用真诚打动居民，让他们看到我们是真心想帮助他们。”