本区域部分地区未来几天将有阵雨，有助缓解热点和烟霾情况；加上区域盛行风没有吹向我国，预计我国烟霾情况或能继续转好。

国家环境局星期天（10月25日）傍晚7时预测，本地星期一（26日）的24小时空气污染指数（PSI），有望回降至适中水平，介于70点至100点。

这主要是因为苏门答腊、马来半岛、爪哇及婆罗洲部分地区将下阵雨。加上本地多数地区，在星期一凌晨和清晨时分会下雷阵雨，烟霾情况有望改善。

不过，环境局观测到区域南部其他地区，天气将持续干燥，估计会出现零星热点和烟柱，因此跨境烟霾的风险依然存在。

所幸区域南部吹的盛行风，是从东南方吹向西方，烟霾飘向我国的可能性较低。至于区域北部则会是多雨天气，风力较弱，风向也不定。

根据环境局数据，星期天是过去一星期难得的“晴空”天气，除了西部，其他地区的PSI到傍晚6时以后，已逐步降至双位数。

此外，全岛五个地区的一小时PM2.5悬浮颗粒浓度，从上午8时之后，也一直维持在正常水平，每立方米不超过55微克，属于可恢复日常活动的范围。

烟霾情况好转，公众逐渐恢复户外活动。《联合早报》记者下午约4时30分走访蔡厝港公园，就看到有人跑步或散步，也有家长带孩子一起到户外活动。

35岁的人工智能专员林伟文与妻子陈彦涵（企业传播经理），带了3岁和1岁的两个儿子来公园嬉戏。陈彦涵说，全家一般会在周末到公园玩玩走走，这几个星期因为烟霾严重减少外出，只能在家烘焙、搭帐篷等。

林伟文说：“今天甚至不用查看PSI，只看了看天空，就知道指数降低了。”

32岁的销售员谢佩珊平时有慢跑的习惯，烟霾导致她跑步时呼吸不畅，不得已暂停了几个星期，她也不敢让6岁和2岁的两个女儿到户外活动。星期天恰好路过公园，见天气好转，决定在公园玩一玩。但因空气污染水平尚未完全恢复正常，她打算继续观望，暂时不会恢复跑步。

55岁的殷华（自由职业者）平时会到公园运动半小时，近期也改在室内运动。“最近都不能出门，快憋坏了。今天看到天气变好，赶紧出来活动活动。”

环境局提醒公众，规划隔天的户外活动时，应参考PSI预报及相关健康建议；若要进行即时户外活动，则可通过烟霾网站（haze.gov.sg）或myENV手机应用，查看最新一小时PM2.5浓度。