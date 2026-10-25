17年前，20来岁的龚钰涟争取到一笔起步经费，创立了社会企业FyreFlyz，以支持因坠入缝隙而感到茫然的年轻人。

龚钰涟当时是一名单亲家长，女儿仅3岁。她体会到本地社会援助虽健全，但总有一些人基于各种因素走上“偏离主流”的道路，导致人生选项和就业发展受限。

FyreFlyz与学府、公共服务及慈善机构等合作，为弱势家庭、面对学习或心理障碍及游离青年提供培训和实习机会。

这些青年参与营销、数码内容创作项目，或通过掌握编程开创有益社区的计划。他们边做边学，按工时赚取收入，也能开拓人脉，探索就业机会和求学渠道。

迈入第二届的“总统挑战之星计划”（President’s Challenge Fellowships），星期天（10月25日）在“总统挑战之夜”上公布11名获奖者名单。龚钰涟凭她推动社会变革的热忱成为“公民行动”（Civic Action）奖项得主之一。

她即将到新加坡社科大学进修和开展研究项目，准备开发一套方案，更好地协助弱势青年建立社会资本，提升社会流动性。

“对我而言，社会影响力不仅在于帮他人渡过难关，更在于创造一个环境让有需要的人培养技能、赚取收入、建立人脉，以有意义的方式参与社会。”

“总统挑战之星计划”支持来自不同背景的人发挥潜能，成为引领各自领域的新一代榜样。计划分为“公民行动”“逆境腾飞”（Springboard）与“工教院杰出校友”（ITE Inspire）三类别。去年首届共12人获奖。

总统尚达曼星期天接受媒体访问时说，人生机遇往往因不同处境而有差异。

“我们须做的是为所有人创造有利环境、扫除障碍，为每个人提供‘起跳板’。我坚信只要有适当支持，有对的人助力，每个人都能自我提升。他们能在人生中飞跃多高、为身边人作出多大贡献，甚至可超越自己及他人预想。”

尚达曼表扬新一届得奖者克服逆境所展现的毅力，以及推动社会包容所做的努力。“我相信，他们会激励他人，以各自方式拓展我们社会的领导力版图。”

电气技工半工读成副院长 获颁工教院杰出校友奖

新加坡能源集团属下的新加坡电力与燃气学院副院长陈德利（63岁），凭他在技术领域的卓越成就和领导力，获颁“工教院杰出校友”奖。

陈德利自小喜欢钻研技术活儿。他在1982年考获工业与职业训练局（VITB，工教院前身）的电气工程工业技师证书，之后加入公用事业局当电气技工。

1995年，政府把公用事业局的电力与煤气部门企业化，陈德利转入新成立的新加坡能源公司（现为新能源集团）。

为提升技能和发展事业，他半工半读，先后进修专业文凭和高级专业文凭。他34岁时赴英国格拉斯哥大学（University of Glasgow）深造，获颁电子与电气工程学一等荣誉学位。求学期间，陈德利还受推举为大学工程学会主席，成为学会首名亚洲籍主席。

陈德利毕业后以工程师身份重返新加坡能源公司，辗转投入咨询业务。2013年起，他转入新加坡电力与燃气学院从事培训工作，并在今年擢升为副院长。

他感谢新能源集团让他有机会不断学习、迎接新挑战，并以不同方式作出贡献，但他深信，给予他信心踏出事业第一步的是工艺教育学院。接下来，他准备为工教院学生开拓更多掌握沟通与软技能的机会，以及投入更多心力引导他们发展事业。

今年“总统挑战”筹集超过1104万元，善款将支持来自60个机构的62个新项目，加上去年启动的项目，共支持约120个项目。