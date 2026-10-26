加入服务学习俱乐部时，陈昱铭主要是想丰富履历，也想在周末找些有趣又有意义的事情做。但参与服务三年来，他逐渐发现，课堂上学到的知识，有时真的能派上用场。

陈昱铭（20岁）是共和理工学院生物医学科学文凭课程三年级学生，因积极参与社区服务及承担领导职责，获颁本年度服务学习者奖。

陈昱铭（左）在越南参与国际服务学习活动，与当地学生合照。（受访者提供）

修读生物医学科学，让他认识人体如何运作，以及疾病和医疗状况如何影响人。参与全国肾脏基金会的陪伴活动时，他与接受肾脏透析的病患相处，更能理解为什么有些人没有精力参与活动。

他说，肾脏无法正常排出废物和多余液体，透析必须代替肾脏承担部分功能，过程可能令人身体疲累。因此，团队让病患按照自己的步调参与活动，而非要求每个人都参加原先安排的项目。

类似的情况也发生在“KampungKakis”年长者陪伴活动。一名参与者有视力障碍，部分绘画和辨认图像的活动并不适合他。陈昱铭安排志愿者在旁协助，代为绘画，并描述其他人的画作，让他也能参与其中。

通过陪伴活动改变与长辈相处方式 变得主动

这些经历也改变陈昱铭与长辈相处的方式。他与祖母同住，每天都会见到她，也会视时间安排，至少每月探望外祖父母一次。

他说：“通过服务学习，我更意识到一些年长者可能面对的困难，无论是身体上的限制，还是在处理某些事情时，需要更多时间和耐心。”因此，他会更主动帮助祖父母，而不是等他们开口。

陈昱铭（左）与共和理工学院义工到越南参与国际服务学习活动，通过英语、艺术手工、音乐及体育活动，与当地弱势儿童及残障者互动。（共和理工学院提供）

“服务学习”对他而言，也不再只是一个个项目。

回顾这段经历，他坦言，加入俱乐部时并非因为对服务学习充满热忱。随着认识不同的人、累积经验和承担更多责任，他的想法逐渐改变。

如今，他体会到，服务学习的收获不应只留在项目中，也能影响日常生活中待人处事的方式。