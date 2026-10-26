在信息纷繁的时代，如何用最短的时间厘清大局？《联合早报》晨间新闻简报《今日早汇》迎来全面升级，除了按区域推出三个独立版本，提供更契合受众需求的内容选择，也提升了人工智能语音播报的自然度，旨在打造更贴近读者和听众的高效优质资讯伙伴。

《今日早汇》是早报在原“听新闻”功能服务基础上的重新设计之作，提炼每日时事的核心脉络，并配上接近真人主播语调的人工智能（AI）语音播报。无论是在几分钟的通勤隙缝中聆听，还是在早餐桌前快速浏览，用户皆能轻松掌握天下事。

《今日早汇》四大亮点

因地制宜，精准推送： 设有新加坡、中国与国际三个版本，系统将根据用户选择的早报首页版本，呈现贴近生活与视野的焦点新闻。

要点提炼，高效速读： 各版本编辑团队每天精选8到10篇重要报道，结合AI萃取核心摘要，受众在几分钟内便能掌握新闻关键。

自然播报，听见世界： AI语音技术升级，语调自然专业，海内外用户都能顺畅收听，还能单篇播放音频。

清晰排版，晨间伴读：界面设计简约，阅读体验更顺畅，成为受众开启新一天值得信赖的资讯伙伴。

更新时间与访问途径

《今日早汇》已在上星期一（10月19日）推出，新加坡版和中国版一周七天更新，国际版则是星期一至五更新（特定假日除外）。每日新闻摘要和AI语音播报，将在当天早上8时30分前同步上线。

用户可随时点击早报应用首页右上方的“早汇”图标，查看《今日早汇》内容。

每天的《今日早汇》发布后，早报最新版本应用和网站首页将设有显眼入口，用户也可以随时点击早报应用首页右上方的“早汇”图标，进入列表页回顾过往内容。

掌握社会大事与时下脉搏无需复杂设置，早报《今日早汇》伴你开启知性的早晨。