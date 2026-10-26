半导体产业和数据中心发展，以及越来越多电动车上路，都将推高我国用电量。到了2031年，尖峰电力需求预计可增加多达五成。为应对增长，我国将从六大领域推进能源基础设施建设，包括投入多达53亿元扩建电网。

新加坡国际能源周星期一（10月26日）开幕。能源贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生发表主旨演讲时，公布新加坡未来五年的能源基础设施建设计划，涵盖电网、发电、天然气、太阳能、储能和进口电力六大领域。

未来五年增建五座发电厂

截至今年8月，我国的尖峰电力需求为8.6吉瓦（gigawatt）；到了2031年，预计增至9.9吉瓦至13吉瓦。

目前，新加坡约95％的电力来自天然气发电。本地现有逾20座天然气发电厂，装机容量约12吉瓦；接下来五年，将新增五座发电厂，整体发电容量预计增加26%。

去年进口的天然气中，液化天然气占57％。预计第二座液化天然气接收站2030年启用后，我国的再气化能力将从每年1000万公吨提高至1500万公吨。所谓再气化，是把处于摄氏零下161度的液化天然气加热，转化为气体后，供发电厂作为燃料。

与此同时，当局也在探讨扩建2013年投入运作的首座接收站。

电网是支撑电供的重要基础设施，包括变电站、输电缆和电缆隧道等。能源市场管理局自2025年起推进电网扩建，到2029年总投入可高达53亿元，是前一个五年的11倍。

这笔投资将用于兴建七座新的变电站、增设约1400公里输电缆，以及强化配电网络，以应对太阳能发电和电动车充电等带来的新供电和用电需求。

至于更长远的发展，当局也会研究大幅扩展电缆隧道网络，目标是把总长度从目前约50公里增至三倍以上。电缆隧道建于地底约60米处，扩大隧道网络有助铺设新输电缆、方便日后维护，并满足用电需求快速增长的地区，如淡滨尼晶圆制造园。

能源市场管理局自2025年起推进电网扩建。除了兴建新的变电站，及增设输电缆，当局也将研究大幅扩展电缆隧道网络（图），目标是把总长度从目前约50公里增至三倍以上。（档案照片）

太阳能部署目标提高至2035年4千兆峰瓦

为推动能源转型，减少发电碳排放，我国也积极拓展替代能源，包括发展太阳能和进口电力。

截至今年第二季度，我国太阳能装机容量已达2.3千兆峰瓦，预计可按计划在2030年前达到3千兆峰瓦目标。陈诗龙宣布，把2035年的太阳能部署目标提高至4千兆峰瓦。

在电力进口方面，我国计划逐步建设更多电力进口登陆点，连接海底电缆与本地电网，包括去年宣布研究建设第二个新马电力互联器是否可行。

随着我国引入更多不同类型的可再生能源，电力供应会出现更大的波动和间歇性，影响电供稳定。我国因此计划把储能系统容量从目前约350兆瓦时增至1吉瓦时（即1000兆瓦时），相等于240个四房式组屋单位一年的用电量。

为此，能源局在星期一发布了关于储能系统的咨询文件，邀请业界提出可大规模应用的实用储能技术、商业模式及项目方案。截止日期是明年1月29日。

陈诗龙：能源转型会兼顾成本 不会不计代价地减碳

陈诗龙说，我国推动能源转型将围绕五个“C”，即信心（Confidence）、竞争力（Competitiveness）、碳排放（Carbon）、互联互通（Connectivity）和成本（Cost）。

“我们要确保能源系统稳定可靠，让大家有信心；善用能源，提升竞争力；朝低碳能源的方向迈进，并加强与伙伴的互联互通。同时，也要控制好成本。”

在成本方面，他坦言，要实现能源转型目标并不便宜，既须要作出取舍，也须投入大量资金，我国必须从中取得平衡。他强调，我国不会不计代价地减碳，更不会因此牺牲大家的饭碗和能源系统安全。

政府会继续提供针对性援助，包括为家庭提供水电费回扣，以及通过节能津贴和资源效率补助金等，帮助企业提高能源效率、降低成本。