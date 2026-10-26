政府将推出三项新计划，培养熟悉核能发展的公务员，并资助企业员工参加培训，提升他们的专业能力，以支持各自企业推进核能策略与能力建设。

能源贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生星期一（10月26日）为新加坡国际能源周开幕致辞时，宣布这项消息。这三项计划由能源贸工部和能源市场管理局联合推出，将于今年陆续启动。

根据双方发出的联合文告，这些计划有助新加坡建设能力，以评估先进核能技术是否适合用于本地发电，同时为我国明年接受国际原子能机构的“综合核基础设施评估”做好准备。

其中，“新加坡核能人力培育计划”（Singapore Nuclear Manpower Development Programme）专为公务员而设。

参与者将到核技术公司、工程采购与施工企业，及其他相关机构实习，积累实践经验，从而掌握技术评估、项目发展、执照审批和监管要求等方面的知识。

为此，能源局星期一与三家海外企业签署合作协议，分别是中国核工业集团子公司中国中原对外工程、加拿大工程咨询公司‌AtkinsRealis，以及美国先进核反应堆与核燃料公司X-energy。

此外，当局将通过“业界核能人力培育计划”（Nuclear Manpower Development Programme (Industry)），资助在我国设有重要业务的本地及海外企业，安排员工参加培训。

针对参与人数，能源贸工部和能源局回复《联合早报》询问时说，这取决于能力建设需求、是否有合适的培训项目，以及与合作机构的安排等因素。当局会随着计划推进，持续检讨人数。

第三项“新加坡未来能源专才计划”（Singapore Future Energy Fellowship）则会邀请国际能源领域的杰出领袖，为我国的长期能源战略，包括制定能源政策和发展低碳技术等提供独立建议。

首批受委专家将在今年敲定，主要来自核能领域；之后则会邀请在其他能源规划领域具有专长的专家加入。