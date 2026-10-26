政府拟推出新计划，推动雇主提供更多灵活工作量安排，以协助有意继续工作或重返职场的年长员工，更好地兼顾个人与工作需求。

人力部兼文化、社区及青年部政务部长迪内希星期一（10月26日）代表年长员工就业劳资政工作小组（Tripartite Workgroup on Senior Employment），公布名为《营造让各年龄层都能发挥所长的职场环境》（Building Age-Friendly Jobs and Multi-Generational Workplaces）的报告。

工作小组提出六项建议，主要通过扩增灵活工作机会和指导资源来支持有意继续工作的年长者，也帮助企业更好地善用年长员工的资历，加强企业竞争力和应对人力吃紧的压力。

根据人力部去年进行的全面劳动力调查，本地劳动参与率在50多岁后骤然下降；主要原因包括家事或护理责任（52.6%）以及老年、残疾或健康衰退（16%）。

这意味着，年满50岁的员工或需更多支持来应对人生阶段变化，保持就业能力。工作组建议通过两项举措来扩增现有的灵活工作岗位，并为需要工作灵活性的年长员工提供职业指导。

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雇主为年长员工提供灵活工作量 可获津贴

这包括推出灵活工作量安排支援计划（Flexi-Load Program），取代将在明年底截止的部分工时员工重新雇佣津贴（Part-Time Re-employment Grant），旨在协助雇主应付灵活工作量安排的过渡成本。

所谓灵活工作量安排，指的是让员工担任部分工时或共享工作，并予以相应的工资。相关的过渡成本包括重新设计工作岗位、运营系统和政策所耗费的资源。

根据现行津贴计划，雇主聘用年满60岁的员工才可获工资补贴，新计划则把员工年龄门槛调低至50岁，意味着更多员工将符合条件。

工作小组也建议技能及人力发展局、全国职工总会与新加坡全国雇主联合会合作承办职业生涯延续（career longevity）项目办事处，协助40岁以上的员工和求职者规划职涯与技能转型，并与合适的兼职或灵活工作量岗位进行配对。

提前一年上调法定退休年龄和再就业年龄

随着我国人口老龄化、预期寿命延长，预料会有更多长者在年满法定退休年龄后仍继续工作。工作小组因此建议政府从2029年1月1日起，将法定退休年龄和重新雇佣年龄分别上调至65岁和70岁，给予有意保持就业的长者更多保障。

时任总理李显龙2019年在国庆群众大会上宣布，会在2030年前分阶段将原有的62岁法定退休年龄调高到65岁，67岁重新雇佣年龄上限则提高到70岁。

为鼓励更多长者留在职场，工作小组建议为年满法定退休年龄及重新雇佣年龄的员工调高收入扣税额（Earned Income Relief），以及推出年长员工就业补贴（Senior Employment Credit）。

至于无法获得重新雇佣机会的员工，工作小组建议上调雇佣援助金（Employment Assistance Payment），为这些员工争取更多经济援助度过接下来的求职期。

加强对低薪员工援助

去年，虽然年满50岁员工只占居民劳动力的四成，却构成本地低薪员工的六成。

工作组建议增进就业入息补助计划（Workfare Income Supplement）及调整渐进式加薪补贴计划（Progressive Wage Credit Scheme），支持雇主给低薪年长员工加薪。

政府已全盘接受工作小组的建议，并会继续与职总、雇联及业界利益相关方紧密合作。有关各项建议的详情会在明年上半年公布。