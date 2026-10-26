为同一家机构服务超过10年的陈龙山，去年在即将年满63岁时，获雇主重新雇用。但当他满怀感激签下重雇合约的三个月后，却被告知岗位有调动，让他把原先负责的系统管理工作交给其他同事，并调他到从未尝试过的采购岗位。

陈龙山年轻时修读科技相关文凭，多年来也从事科技业务。面对毫无经验的采购工作，他决定另谋高就，以更充分地发挥所长。辞掉工作的一年多来，他报读进修课程，也向多家机构投递超过50封求职信，但如今仍未得到任何正面回音。

无奈之下，陈龙山决定考取德士司机执照，载客谋生。

年长员工就业劳资政工作小组星期一（10月26日）公布《营造让各年龄层都能发挥所长的职场环境》报告。为给予有意保持就业的长者更多保障，工作小组建议政府从2029年1月1日起，将法定退休年龄和再就业年龄分别上调至65岁和70岁，同时为年满法定退休年龄及再就业年龄的员工调高收入扣税额、推出年长员工就业补贴（Senior Employment Credit）。

不过，即使政府大力支持年长员工延长职涯，像陈龙山那样的年长员工也可能在职场面对困难，甚至歧视。

今年63岁的安娜（化名）七八年前中途转业加入餐饮业，并辗转加入一家中央厨房担任烘焙助理，却因年龄遭同事歧视。

安娜说：“有时候，聘用你的老板可能非常包容，愿意给机会尝试，但负责的经理或同事未必是这样，甚至可能口出恶言，刻薄以待。”

她忆述，曾有同事对她冷眼旁观、闲言闲语，甚至当面羞辱她，说“这里是工作场所，不是学校”“我喜欢年轻（员工），不喜欢老人”等伤人的话。

年长员工若面对问题可寻求帮助

拥有15年职业导师经验的全国职工总会专业人士、经理与执行员（PME）顾问罗佩珍（44岁）受访时说，她曾协助一名未获重雇的员工追讨雇佣援助金（Employment Assistance Payment）。

根据《退休与重新雇佣法令》，雇主若无法重雇符合条件的员工，须按员工薪资支付一笔一次性援助金，帮助员工应付接下来的求职期。“雇主起初只支付8500元援助金，这名职总会员认为自己符合资格，应获得1万4750元的最高金额。”

职总协助双方调和，最终为员工争取到1万4750元援助金。

至于有意继续工作或重返职场却难获机会的年长者，成人学习学院实践技能优先中心司长陈俊中建议他们采取以技能为先（skills-first）的做法，应关注让自己现有的技能与经验继续保持实用性，而不仅看年龄或学术资格。

“除了依赖网络求职，年长者也可善用人际网络，来争取工作推荐。”

陈俊中说，雇主也应为资深员工提供持续学习的机会，或尝试新职责以从各方面发挥所长。职场学习、工作重新设计和重新部署，都有助于机构更好地善用人才，同时协助员工适应工作需求变化。