我国地底深处蕴藏着可观的地热能，地热资源潜力初步估算是目前全国每年用电量的60倍以上。能源市场管理局今年底将展开下一阶段的研究，进一步评估使用地热能来发电、制冷和供暖的可行性。

能源贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生星期一（10月26日）为新加坡国际能源周开幕致辞时，宣布这项消息。

能源局早前委任顾问公司，在2024年至2026年展开非侵入式物理勘测，证实新加坡地底深处蕴藏着可观的地热能。据初步估算，地热资源的技术潜力超过我国目前每年60太瓦时（TWh）用电量的60倍。

非侵入式的勘测方式包括高空测量地球重力场、岩石产生的磁信号，以及确定地下电阻率；由全球领先的顾问公司组成的联合团队负责进行，包括能源巨头雪佛龙（Chevron）、地球物理勘测服务公司Metatek Group，以及新加坡盛裕集团（Surbana Jurong）。

团队发现，新加坡深入地底下数公里蕴藏着高温地热资源，这些资源可能适合用于发电。此外，地下较浅处也存在温度较低的地热资源，有望通过热泵和吸冷式制冷机，为工业领域供热和制冷。

这有待进一步研究来验证对新加坡地热能技术潜力的估算，并确定可实际开采的地热能总量。

能源局在今年4月招标征求研究提案，并已委托盛裕集团及加拿大工程和地质咨询服务公司GLJ组成的联合团队，就潜在的新一代地热发电站展开可行性研究。

这项研究估计耗时约15个月，将涵盖安全考量、技术可行性及地热能生产成本。至于是否决定部署地热能，则要在后续的技术研究和可行性研究完成后，同时取决于深层地热能相关技术的进展，才能决定。

当局并未透露下一阶段的研究地点。《联合早报》去年曾报道，勘测取得突破性进展，确定三巴旺地下1.76公里的温度超过120摄氏度，地热潜力比海军部地区更好，是至今已知潜力最大的地区，具备较低成本和低碳排发电等潜力。

能源局局长潘国强说，地热能是源自本地的清洁能源，可提供稳定电力，并有潜力为我国能源结构发挥重要作用。“若证实可用于发电，新加坡的地热能资源将加强我国能源韧性，并支持电力领域脱碳。”