一名看上去还没到考驾照年纪的青年，却在重型车辆停车场把巴士开得有模有样，甚至还一度单手掌控方向盘——这段视频一上网，网民立刻炸锅：这是“天才车手”还是无照驾驶？他到底有没有有效驾照、是否涉嫌违法，瞬间成了讨论焦点。

这段青年驾驶巴士的视频，于上星期五（10月23日）由网民Zekrom上传至脸书。他在贴文中写道：“即便仅限于重型车辆停车场，我也相当肯定这是违法的。”

画面显示，一名面孔稚嫩的青年坐在巴士驾驶座上操控车辆。青年驾车动作颇为流畅，期间甚至一度单手握转方向盘，看似并非首次驾驶巴士。视频中同时传来一名男子的声音，相信对方当时也在车内，对眼前的青年居然懂得开巴士感到十分好奇。

从驾驶座车窗向外望去，涉事巴士当时疑在重型车辆停车场内缓缓行驶，周围停放了多辆大型重型车辆。贴文中则并未透露事发的具体地点和日期。

视频配文还写有“欢迎乘搭67号巴士”（Welcome onboard bus 67）的字眼。不过，涉事车辆未必是67号路线巴士；这里的“67”更可能是青少年社交圈流行的网络梗“67”，但这一说法目前尚无法确认。据《联合早报》了解，涉事车辆疑属于私人巴士业者。

记者联系上上传视频的Zekrom。他受访时澄清，他并非视频拍摄者，视频是由一名朋友转发给他的；他也不认识视频中的青年，但本地巴士迷社群已认出这名驾驶巴士的未成年人。

根据陆路交通管理局OneMotoring网站资料，在新加坡驾驶巴士须持有有效的巴士司机职业执照；申请者须年满21岁，并持有有效三级驾驶执照至少一年。