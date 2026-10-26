成熟市镇和非成熟市镇的转售组屋价差近年越来越明显，明年预料会进一步扩大，两者中位数的差距或提高至约15万元。

瑞联（橙易—宜迪）集团（Realion-OrangeTee & ETC）星期一（10月26日）发布2027年新加坡房地产市场展望报告，预测明年的整体组屋转售价或微涨2%至4%，交易量保持平稳，估计达2万6000宗至2万8000宗。

屋龄不满10年的单位，整体转售价明年预计上涨2%至5%；屋龄介于10年至20年的单位，料上涨1%至4%；屋龄超过20年的单位，则料上涨2%至4%。

报告指出，部分地区可能会出现价格调整的情况，优质组屋的转售价则会继续攀升。

此外，成熟市镇和非成熟市镇的组屋转售价中位数差距扩大的趋势，相信会持续下去。

两者价差曾在2022年和2023年缩小，因为当时非成熟市镇的转售价涨幅强劲，但情况很快出现反弹。成熟市镇的转售价中位数于2024年和2025年分别上涨9.6%和8.1%，明显高于非成熟市镇的6.4%和5.2%。

根据目前的观察，瑞联集团认为今明两年的价差会持续扩大，2027年或达到约15万元的水平。

把组屋市镇分为成熟市镇和非成熟市镇的做法是在1992年实行的，前者的例子有大巴窑和红山，后者则有榜鹅和登加。建屋发展局从2024年下半年起，改用分为标准、优选和黄金三种地段的组屋分类框架。

今年首三季 12个单位以至少160万元转手

报告还指出，组屋转售价在经历连续七年的增长后，今年首次回跌，但优质地段组屋的转售价持续攀升。今年首三个季度里，有1497个单位以至少100万元成交，其中有12个单位更达至少160万元；转售价最高的是玛格烈通道一个五房式单位，以173万元转手，创下新高。

私宅业主卖房后须等15个月才可买转售组屋的规定于7月取消，加上政府在9月通过法案，降低老旧私宅项目的集体出售同意门槛，或促使更多私宅业主套现，把目光投向转售组屋市场，推高大户型单位和百万元组屋的交易量。

报告指出，转售组屋市场接下来可能面对的不利因素有两个，包括供应大增，以及买家对预购组屋的需求上升。

瑞联集团指出，在2026年至2030年之间，满足最低居住年限规定的单位有近10万个，导致卖家之间的竞争日益激烈。另一方面，政府于8月调高购买预购组屋的家庭月入顶限，会驱使更多买家选择价格较低的崭新预购组屋。