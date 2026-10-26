一家维修与保养工程公司涉嫌行贿5万元，协助公司在市镇理事会的维修与翻新合约中谋取商业利益，星期一（10月26日）被控上法庭。

贪污调查局发文告说，Atlas Maintenance Pte Ltd（AMPL）涉嫌在2023年2月与时任公司董事黄俊蒙共谋，向怡安产业（EM Services）的高级项目经理黄印鸿行贿。怡安产业当时是西海岸市镇理事会（现为西海岸—裕廊西市镇理事会）的管理代理公司。

黄俊蒙和黄印鸿已于9月7日被控涉嫌贪污及洗钱相关罪行，目前都获准保释在外。AMPL则面对一项抵触《防止贪污法令》的控状。

根据怡安产业网站，这家公司目前为19个市镇会中的九个提供管理服务，西海岸—裕廊西市镇会仍是公司客户。

根据法令，贪污罪若成立，可被判罚款最高10万元，或监禁最长五年，或两者兼施。若罪行涉及政府或公共机构的合约，最高刑期可达七年。

今年8月，另一名怡安产业高级项目经理潘锦泉也因涉嫌多次收受共22万元贿赂，协助四家公司在不同市镇会合约提案中谋取商业利益，与三名公司董事叶辉江、林建坤和黄利平一同被控。

涉及市镇会合约的案件，至今已有两名怡安高级项目经理和三名公司董事被控。（人名译音）