新印海军深化反潜与无人系统交流 为我国引进P-8积累经验
新加坡与印度海军展开双边演习，围绕反潜作战、潜艇救援和无人系统展开专家交流，并借与印度海军P-8海上巡逻机互动的机会吸取经验，为武装部队下来几年将这款军机融入自身作战体系做好准备。
第33届新印海军双边演习“SIMBEX”，10月21日至26日在印度东部的维沙卡帕特南（Visakhapatnam）及附近的孟加拉湾举行。
我国海军派出护卫舰精湛号（RSS Supreme）参与；印度海军则出动尼尔吉里级护卫舰（INS Nilgiri）、卡莫尔塔级轻型护卫舰（INS Kamorta），以及一艘辛杜戈什级潜艇。这次军演包括岸上和海上两个阶段。
我国国防部星期一（10月26日）发布文告指出，双方在岸上阶段进行联合规划、专业交流和体育活动，并就无人系统操作、潜艇救援及海上航空行动，分享行动经验和最佳实践。
海上阶段则涵盖舰炮实弹射击、防空及反潜等进阶作战演练，以磨练作战能力，提升两军协同执行任务的水平。演习最后以海上阅舰式结束。
参与这次演习的我国海军舰队司长汪俊豪中校上星期三（21日）在活动开幕礼上致辞时说，演习持续为两国海军提供磨练作战能力的平台，也有助于增进相互了解和建立持久联系。
他特别感谢有机会与印度海军的P-8海上巡逻机展开交流。“新加坡海军正准备在接下来几年将P-8平台融入我军的作战体系，这次军演交流为新加坡海军提供了向印度海军学习的宝贵机会。”
海军海上安全能力更新完成首阶段工作
我国去年9月宣布采购四架波音P-8A海上巡逻机，取代自1993年起服役的福克50海上巡逻机，落实武装部队更新海上安全能力的第一阶段工作，以加强我国掌握海上态势及应对水下威胁的能力。
P-8A具备反潜和反水面作战能力，配备先进声呐浮标、声学处理系统及轻型鱼雷，也能通过雷达和其他传感器探测与追踪海上目标。
新印海军演习SIMBEX始于1994年，最初称为“狮王演习”（Exercise Lion King），以反潜训练为重点。经过30多年的发展，演习逐渐扩展至海事安全，以及空中、水面与水下多个领域的综合作战，是我国海军历史悠久的一项双边海上演习。
两国海军于2021年签署潜艇救援支援与合作执行协议，今年的专家交流进一步分享相关经验与做法。
新印共同利益超越传统海上安全
印度海军东部司令部作战参谋长马诺杰·贾海（Manoj Jha）少将在开幕礼上说，演习自创办以来年年复办，未曾中断。即使在冠病疫情期间，两国海军也通过线上规划和海上无接触的模式展开军演。
他指出，双方过去多次在演习中进行实弹射击，并有潜艇参与，也曾进行导弹发射。“这些都体现了两国海军对彼此拥有专业互信。”
他也说，海洋关乎新印国家利益与经济发展命脉，两国的繁荣都依赖安全航道、稳固供应链和稳定的区域环境。
“我们的共同利益远不止于传统上的海事安全。我们还必须携手应对海盗、海上恐怖主义、非法贩运、关键海事基础设施面临的威胁，以及新出现的常规与非对称挑战。”