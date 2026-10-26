全国交通工友联合会将旗下超过50个食堂升级为“友聚站”，并增设24小时自动贩卖机，让公共交通员工在工作地点更方便地购买餐食、饮料和日常必需品。

首个友聚24小时（Kaki 24hr）贩卖机星期一（10月26日）在东海岸巴士车厂启用，为约350名公交员工提供服务。工会计划最迟在明年第三季，将这项服务扩展至另外五个巴士和地铁车厂，预计惠及另外3000名员工。

全国交通工友联合会（NTWU）发文告说，随着公交员工的需求和工作模式不断变化，工会正更新旗下食堂网络，以加强对员工的福利支持。

数十年来，工会食堂一直为工友提供价格实惠的热食和饮料。升级后的友聚站（Kaki Point）不只提供餐食，也将成为工会与员工接触的平台，让工会借此推出满足员工需求的服务和相关项目。

全国交通工友联合会执行秘书杨涴淩说，工会早期设立食堂，是为了照顾让新加坡持续运转的公交员工。如今，员工队伍日渐年长，工作时间从清晨延续至深夜的情况并不少见，工会也越来越常听到员工谈及身心健康和日常生活压力，因此福利支持必须与时俱进。

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她说：“友聚站和友聚24小时贩卖机旨在让员工更方便地获得这些支持，无论是在短暂休息时吃上一顿热食、在食堂关闭后取得所需物品，还是购买价格实惠的日常必需品，让每一分钱都花得更值得。”