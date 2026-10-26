一场假冒政府官员的骗局，像套娃一样一环扣一环：先冒充商家职员，再假装金管局人员，最后派人上门收走现金和珠宝。涉嫌参与此案的25岁马来西亚籍男子，星期一（10月26日）上午被押回榜鹅临谷坪一带重组案情。

《联合早报》早前报道，新加坡警察部队于10月15日接获一名40岁女子报案。她称接到一名自称是Harvey Norman职员的男子来电，对方以送货事宜为由联系她。她否认曾进行任何购物后，对方却称她的身份可能遭人盗用，并会代她报警。

隔日，第二名同样自称代表Harvey Norman的人联系她，引导她取消订单，并建议她联系新加坡金融管理局。她随后按指示通过WhatsApp联系佯称是金管局人员的人，对方以检查银行账户为由，指示她分享屏幕并登录银行账户，还要求她披露网上银行资料和一次性密码、批准账户内所有交易、拍下珠宝和现金的照片，并把这些物品交给一名代表做进一步检查。受害者在住家外与一名陌生男子会面，交出3500元现金，以及约2万元的外币和珠宝。她后来亲自到金管局查询，才被告知与她联系的人都不是金管局人员。

警察部队网络罪案指挥中心经后续调查确认与受害者会面的男子身份，并于19日逮捕他和男同伙。这名同伙身上被搜出17件疑似诈骗所得的金饰。警方随后突击一家廉价酒店，起获5万5000元现金和24件疑似诈骗所得的金饰。

被告萨拉瓦南（Saravanan Ramu，白衣）由一组警员押回面交赃款的地点榜鹅临谷坪一带，协助警方重组案情和厘清细节。（郑一鸣摄）

星期一上午约9时35分，其中一名被告萨拉瓦南（Saravanan Ramu）由一组警员押回面交赃款的地点榜鹅临谷坪（Edgedale Plains）一带，协助警方重组案情和厘清细节。

据观察，男子身材匀称，蓄着一脸胡子。他下车时双手被铐，身穿白色有领T恤、黑色短裤和透明人字拖。嫌犯全程低着头，神情看似有些懊悔，面对警员问话时也低声回答，与现场记者几乎没有眼神交流。

下车后，三名警员押着嫌犯，沿着草坪和人行道重组案发当天向受害者收取赃款的路线。

在现场逗留约五分钟后，萨拉瓦南于上午9时43分左右随警员离开。

萨拉瓦南已于10月21日被控上法庭，案件展期至星期三（28日）再度过堂。（人名音译）