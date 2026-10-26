过去一年多来，国家公园局接获的鳄鱼出没通报有所增加，去年1月至今年9月共有33起相关通报。为保障公众安全，当局过去四年来已将两头在公共水域出现的鳄鱼人道毁灭。

公园局野生动物管理高级署长侯俊明透露，出现在我国水域的鳄鱼都是河口鳄鱼（Estuarine Crocodile），它们在我国虽属极度濒危物种，但全球范围内有超过20万头，因此并不属于受保护动物。

国家公园局自然保护处处长杨淑芬（左起）、国家公园局野生动物管理高级署长侯俊明和国家公园局野生动物管理与外展处长林素贤。（国家公园局提供）

这类鳄鱼攻击性强，一旦出现在邻近人口聚集区或涉及水上康乐活动的水域，就会对公众构成潜在风险。他指出，公园局成立以来虽未接获鳄鱼袭击公众的通报，但仍不能掉以轻心。

“在其他国家确实有鳄鱼袭击人类甚至导致死亡的案例，而且并不罕见，所以我们必须采取行动，在鳄鱼对人类造成一定威胁前介入，因为连发生一起鳄鱼袭击事件都太多了。”

《海峡时报》早前报道，本地1989年发生过一起野生鳄鱼攻击人类事件，最近一起鳄鱼夺命事故发生在1962年。公园局在1990年成立。

公园局也指出，通报数量增加并不代表鳄鱼实际总数上升，因为不同通报者看到的可能是同一头鳄鱼。

河口鳄本地属濒危物种 公园局为何须人道毁灭？

根据《新加坡物种保护红皮书》，河口鳄在我国属于极度濒危动物。两头被捕捉并人道毁灭的鳄鱼，分别在2023年10月出现在滨海东通道海滩，以及今年5月出现在圣淘沙升涛湾海域。

公园局野生动物管理与外展处长林素贤指出，人道毁灭是在慎重探讨其他途径、别无选择情况下的决定。

“我们原本也考虑将鳄鱼安置在本地的其他水域，但鳄鱼天生有归巢本能，很可能会返回原来的栖息地，危及公众安全。我们也跟万态保育集团确认过，动物园无法容纳它们。此外，我们也无法安排将鳄鱼移除出国，因为别的国家甚至有鳄鱼和人类发生冲突以致伤亡的事件。”

本地目前估计有超过20头野生河口鳄，多数栖息在双溪布洛湿地保护区，其他水域也有鳄鱼踪迹，但只要它们无法接近人类或构成威胁，当局就不会捕捉它们。

本地首办区域专家鳄鱼管理工作坊

公园局星期一（10月26日）在双溪布洛湿地保护区举办首届鳄鱼区域工作坊，汇集来自文莱、马来西亚、菲律宾和澳大利亚的管理人员及顶尖鳄鱼专家，为参与者提供分享鳄鱼生态、监测、管理及保育知识与最佳实践的平台，同时探讨在城市环境中管理鳄鱼所面临的共同挑战。

国家公园局举办首届鳄鱼管理工作坊。（国家公园局提供）

公园局自然保护处处长杨淑芬是与会者之一。她说，能够汇聚一线保育实践者，共同探讨在地保护、生物多样性管理和平衡各方利益的异同，至关重要。

她以文莱分享为例指出，向公众宣导鳄鱼的危险性时，必须考虑到不同社区与鳄鱼的实际接触情况各异，调整策略，确保风险与保育信息能够有效传达，让公众更容易理解。

根据外国参与者的简报，菲律宾从2000年至今共有37人因鳄鱼袭击丧命；澳大利亚北领地（Northern Territory）从1971年至今则有24人因此丧命；马来西亚砂拉越今年头九个月则发生了六起鳄鱼夺命事故；文莱在2015年至2025年间也发生了九起致命事故。