约旦卡拉克省一所教堂上星期五（10月23日）遭袭后，新加坡总统尚达曼和总理兼财政部长黄循财星期一（26日）分别致函约旦国王阿卜杜拉二世（King Abdullah II ibn Al Hussein）和约旦首相贾法尔哈桑（Jafar Hassan），表达哀悼。

根据我国外交部文告，尚达曼在致阿卜杜拉二世的唁函中说，他对卡拉克的圣乔治希腊正教会教堂（Saint George’s Greek Orthodox Church）遭受骇人袭击深感震惊。袭击造成无辜者丧命，多人受伤。他代表新加坡人民，向国王及遇难者家属致以诚挚慰问。

尚达曼强烈谴责这起毫无道理的暴力行径。他说，在宗教场所蓄意以平民为袭击目标的行为令人发指，“我们与约旦及其人民站在一起，共同打击任何形式、任何来源的恐怖主义。我相信，约旦人民将团结一致，共同面对这场悲剧”。

黄循财在致贾法尔哈桑的信中说，他得知圣乔治希腊正教会教堂遭恐怖袭击后深感震惊。他代表新加坡政府，向遇难者家属致以深切慰问，并祝愿伤者早日康复。

黄循财强烈谴责在宗教场所蓄意袭击平民的行为。“这类暴力行径令人无法容忍，在任何情况下都不能被合理化。我们坚定支持约旦反对恐怖主义和宗教极端主义，并维护宗教宽容与和平共处的价值观。”

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