大巴窑租赁组屋单位失火，阿叔被救出送院治疗，事后因涉嫌引发危险火患，目前在协助警方调查。

《新明日报》报道，这起火患发生于星期天（10月25日）早上9时许，地点是大巴窑1巷第170座组屋二楼的一个单位。

有读者通知，星期天经过时看到有消防车和警员在组屋楼下。根据他所提供的照片，现场有至少三辆消防车。

《新明日报》记者早上10时赶到，火已被扑灭。附近居民阿里（57岁）受访时说，当时并没有冒出浓浓的黑烟，也没看到火光。“直到我看到有民防人员在单位后门试图破门，才发现单位起火。”

根据他提供的视频，数名民防人员在组屋楼下接消防水管，两名民防人员和三名警察正在二楼单位后门外。

同层邻居苏茜拉（62岁）说，事发当天，她听到阿叔大喊大叫，孙女还看见他猛踢掉在地上的帽子，还乱丢玻璃瓶。“我出来时就看见单位冒烟，不敢靠近。阿叔是被拖着出来的。”

新加坡警察部队证实接获通报，一名61岁男子在清醒状态下送院，并因涉嫌引发危险火患或加剧危险火患风险，正在协助调查。案件在调查中。

新加坡民防部队证实，火患涉及组屋一个二楼单位卧室的物品。民防人员破门而入，并用一个灭火器灭火。作为防范措施，警方和民防部队疏散约10人。一人被送往新加坡中央医院。另一人被评估受轻伤，但拒绝送院。失火原因还在调查中。

阿叔被救出时满面通红

阿里受访时说，阿叔被救出时满面通红。“阿叔应该是一个人住，平常都会看到他在单位后方晒衣。”

苏茜拉说，阿叔相信之前曾与母亲同住，对方为人友善，与邻居相处融洽。

“他在这里住了10多年，姐姐偶尔回来探望他。平常他会帮我收包裹，怕别人乱拿，我家大扫除时，他也会过来帮忙。”

她指，阿叔是一名清洁工，平常都骑着脚踏车去工作。

完整报道，请翻阅2026年10月26日的《新明日报》。