四岁女童江雨惠（洋名梅根）遭生母与其男友虐死案，第三名被告蔡若思认罪。庭上揭露，她不仅从一开始就知情，还参与虐待并拍摄视频，最后还协助弃尸。

被告蔡若思（36岁）星期一（10月26日）早上在数名亲友的陪伴下来到高庭。她承认一项共谋虐童的综合控状、一项弃尸控状以及一项吸毒控状，其余控状交由法官下判时考虑。

江雨惠于2015年10月4日出生，生母是符丽萍，生父是网红“Simonboy”江伟南。符丽萍与江伟南的关系在2017年破裂后，符丽萍于2019年1月与修车员黄诗祥同居，同年2月一起搬入一个租用的公寓单位。

蔡若思案发时是一名行政人员，她在同一段时间认识符丽萍，并成为好友。蔡若思也常带着女儿到公寓，与江雨惠玩耍。

根据案情，江雨惠于2019年2月17日停止到幼儿园上学。幼儿园职员描述，她在上学期间开朗活泼，身体与精神状况都很好，还是同批孩子中第一个学会自己上厕所的孩子。

起初，江雨惠住在外婆家，偶尔到母亲的公寓过夜。在这段期间，符丽萍和黄诗祥经常用藤条和水管体罚她。

同年9月，江雨惠搬入公寓后，两人对江雨惠的行为越来越恶劣。某次，江雨惠因为尿布满了不舒服，但符丽萍不肯让她换尿布，结果忍不住尿了出来。符丽萍因此惩罚她，强行将肮脏的尿布套在她头上。

在过程中，蔡若思拍了四段视频。从庭上播出的画面中，能看到江雨惠不停啜泣；面对符丽萍咄咄逼人的指责，她只能边哭边含糊应答，并不停看着符丽萍叫“妈咪”。

视频中不时能听见拍摄者对着江雨惠说风凉话，偶尔还故意上前拍特写。

符丽萍和黄诗祥对江雨惠的这类精神虐待一直持续到2020年1月。在蔡若思拍下的视频中，两人的行为包括把江雨惠的脸涂花后游街示众、逼迫江雨惠从垃圾桶里捡食物吃等。

到了2020年1月，三人的行为越来越严重。庭上也揭露，蔡若思在同一时期开始吸毒。

符丽萍和黄诗祥开始找借口不让江雨惠吃饭。他们也嫌江雨惠被鞭打后，衣服经常沾染血迹，因此让她光着身子。

除此之外，他们也让江雨惠待在卧室外的阳台兼花槽。从庭上播放的画面估计，她生活的地方只是一处长、宽各约一米的空间。

江雨惠全身赤裸啃饼干 第三被告女儿却衣着整洁

视频中可见，2020年1月的江雨惠已经骨瘦如柴，浑身淤青和污垢，头发被全部剃光，眼中已没有同龄小孩应有的神采。在一个视频中，全身赤裸的江雨惠啃着饼干，与同一画面中衣着整洁的蔡若思女儿形成对比，背景音是三名大人刺耳的笑声。

庭上一共播放13段视频，大部分由蔡若思拍下。在最长的一段视频中，江雨惠光着身子哭求符丽萍，说了上百次：“妈咪，我想要穿衣服”“妈咪，我不要拍视频”“妈咪、妈咪”。

2020年2月21日晚上，黄诗祥一拳打在江雨惠腹部，江雨惠不久后死亡。三人计划弃尸，找人定制铁桶，并反复试验如何借助吹叶机加快焚烧速度。

期间，黄诗祥用保鲜纸和胶带包裹尸体，放在塑料盒中，然后在公寓单位内煮醋，并开着冷气，以免异味引起注意。醋由蔡若思购买。2020年5月8日，三人到巴耶乌美工业园一栋建筑三楼的某单位外焚烧尸体，接着将江雨惠的骨灰撒入大海。（人名译音）