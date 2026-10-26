69岁阿叔在芽笼过马路被撞死后，路人冒险过马路的情况仍普遍，短短5分钟内，就有超过30人横越过马路。

《新明日报》早前报道，一名69岁阿叔于10月16日下午5时左右，在芽笼32巷过马路时遭汽车撞倒，送院后伤重不治。一名46岁司机因涉嫌疏忽驾驶导致他人死亡被捕。附近商家透露，事发路段是车祸黑区，经常发生交通事故。

记者昨日再度走访事发地点，路人冒险过马路的情况依然严重。据观察，事发路段为单向道，共有四条车道，车流量大，车速也较快，行人横越马路时显得十分危险。

由于路旁有食肆和店铺林立，入夜后仍有大批人潮。记者昨晚观察发现，短短5分钟内，就有超过30人冒险横越马路，甚至有人穿梭在车流中。

附近餐厅职员萧小姐（44岁）受访时说，不少路人为了方便，宁愿直接横越马路，也不愿绕路走到交通灯处。

“很多人都会这样过马路，有时想去的餐厅就在对面，大家为了方便，不可能特地绕到交通灯处过马路。不过，这条马路很宽，横越时确实比较危险。” 另一名餐厅职员蔡先生（31岁）则指出：“我曾看过路人冲过马路时被车撞倒，所幸对方伤势不严重。”

另外，网上近期流传一段视频，交警在附近一带取缔乱过马路的行人时，偶然也发现车辆违规换道。记者沿路走访时，附近商家表示，偶尔会看到交警到场执法。

电话店职员陈先生（38岁）说：“偶尔会看到警察在附近巡逻，应该是要捉那些乱过马路的人。”

完整报道，请翻阅2026年10月26日的《新明日报》。