未来三个月可供投标的拥车证配额略增1.12％，共1万9298张。其中，中小型汽车组（A组）配额与目前一样，仍处于去年5月以来的最低水平。

陆路交通管理局星期一（10月26日）公布11月至明年1月的拥车证配额。与8月至10月的1万9085张相比，新一季配额仅增加213张。

其中，1092张来自陆交局额外注入的配额，以及提前拨出的未来几年旧车注销配额。当中61张分配给货车和巴士组（C组），其余1031张拨给电单车组（D组）。

陆交局指出，未来三个月的拥车证配额，不受目前的汽车拥车证分类方式检讨工作影响。

应对大众市场需求的A组未来三个月的拥车证共7134张，与本季相同。A组之前的配额已连续三个季度下降。

大型及豪华车组（B组）配额则继续增加，共5707张，比过去三个月多180张（3.26％）；一般用于注册B组车款的公开组（E组）也增加57张（3.74％），共1580张。

C组配额增加37张（2.02％），共1873张。D组是唯一配额减少的组别，减少61张（1.99％），共3004张。