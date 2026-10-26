新报业媒体华文媒体集团荣获美国互动及视觉艺术学院2026年度奖项中的“一金六银”，这也是集团自2020年参加这项国际数码媒体大赛以来的最佳表现。

美国互动及视觉艺术学院（The Academy of Interactive and Visual Arts，简称AIVA）最近公布的第21届“w3大赛”（w3 Awards）得奖名单中，《联合早报》旗下英文电子杂志平台“ThinkChina”（《思想中国》）访谈节目“ThinkChina Conversations” （思想中国系列对话），获得播客特辑类——最佳播客品牌与封面设计奖（Podcast Features-Best Podcast Branding & Cover Art）金奖。

《ThinkChina Conversations》通过创意封面动画设计、长短视频结合以及精准图文匹配，呈现了我国前外交部长杨荣文对当今世界诸多热点问题的看法，节目总时长超过一小时。（《思想中国》网站截图）

涵盖多项社会议题 早报四部作品获银

获银奖的六部作品中，四部出自《联合早报》，包括本地艺术家纪录片系列《艺述岛国》（艺术娱乐视频系列奖）、《妆艺是什么？新加坡马来西亚为何联手申遗》（纪录片视频奖）、专题视频《为什么越来越多年轻人露宿街头？》（社会议题视频奖）、字述一年互动特制《2025年十大候选汉字 读懂数据背后的时代故事》（数据视觉化网站特制奖）。

另两部银奖作品分别是《联合早报》和红蚂蚁合制的《星星的太阳》（归属与包容视频系列奖），以及社交媒体品牌嘿卡奇（HeyKaki）的娱乐节目《排行：谁最有吸毒的风险？》（公益与行动主义品牌娱乐节目奖）。

年度w3大奖表彰网站、视频、网络营销、播客、社交媒体、创作者内容，以及人工智能（AI）等领域中最卓越的数码内容、体验与创意。主办方说，今年大赛吸引了数千份来自全球的参赛作品。

《思想中国》主编周雁冰说，访谈节目“ThinkChina Conversations”通过创意封面动画设计、长短视频结合以及精准图文匹配，呈现了我国前外交部长杨荣文对当今世界诸多热点问题的看法，节目总时长超过一小时。

她说：“我们力争从东南亚和新加坡的视角，利用多媒体元素，向观众讲述世界正在发生的变化，里头既有中国的崛起和所面临的挑战，也有特朗普2.0对美国本身以及世界格局的影响。”

获银奖的《妆艺是什么？新加坡马来西亚为何联手申遗》，由十多人组成的团队花了两个多月完成，将妆艺大游行从1883年《海峡时报》的最早报道，到如今新马两地风格各异的年度文化盛典，娓娓道来。

《妆艺是什么？新加坡马来西亚为何联手申遗》，由十多人组成的团队花了两个多月完成，包括对新加坡、柔佛和槟城三地代表人物的实地采访。（《联合早报》网站截图）

《联合早报》影音群主任王舒杨说：“很多人对妆艺很熟悉，但对它的历史演变和文化内涵其实了解得并不多。通过对新加坡、柔佛和槟城三地代表人物的实地采访，再配合历史资料和动画设计，我们希望展现出一幅妆艺在时间和空间上的完整画卷。”

三视频入围亚洲电视大奖

除了以上奖项，华文媒体集团还获得第31届亚洲电视大奖（Asian Television Awards）三项提名，它们分别是由《联合早报》和红蚂蚁合制的短视频系列《匠厉害》《星星的太阳》，以及HeyKaki的原创娱乐节目《心动教室》。

今年亚洲电视大奖的颁奖礼，将于11月13日和14日在越南胡志明市举行，届时将公布获奖结果。