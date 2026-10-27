“我免费帮你剪个头发好吗？把你变成整栋楼最帅的男生，好不好？”

这句轻柔的鼓励，并非对一般顾客的客套话，而是29岁男子吕勇颉为一名5岁自闭症男童乌艾斯（Uwais）卸下心防的温柔开场。

对普通人而言，修剪头发不过是寻常小事；但对感官敏感的特需孩童来说，电动工具的嗡鸣与陌生触感，往往是一场令人心慌的感官风暴。乌艾斯此前就因抗拒理发，被其他理发店婉拒门外。身兼内容创作者的义工理发师吕勇颉得知后主动挺身而出，登门为他免费理发。

视频触动特需家庭 他坦言未受相关培训

吕勇颉于上星期三（10月21日）在社交媒体分享一段上门服务的视频。画面中，乌艾斯坐在父亲腿上，双手紧紧捂住双耳，小脸上写满不安与抗拒。察觉到孩子的恐慌，吕勇颉立即向家属提议放弃使用电动推剪。

不过，男童母亲希望可以尝试看看，吕勇颉于是放慢节奏，一边轻声安抚，一边多次向乌艾斯展示推剪并不伤人，试着抚平他的戒备心。

理发顺利完成后，原本紧张不安的乌艾斯卸下心防，与吕勇颉（左）及家人合影留念，定格温馨一刻。（受访者提供）

理发过程中，乌艾斯几度因情绪紧绷而烦躁扭动，但吕勇颉始终沉着从容，在父母的默契配合下，以十足的耐心顺利完成理发。当冲洗换衣完毕后，原本满脸紧张的乌艾斯露出笑容，主动与吕勇颉击掌互动，并依偎在家人身旁合影留念。

这段充满温情与同理心的视频发布后，不仅深深触动许多同有特需孩童的家庭，也引来众多网民留言赞扬。

不过，看似应付自如的吕勇颉星期一（26日）接受《联合早报》访问时坦承，自己其实从未接受过针对照顾特需群体的培训。他指出，靠着多年的理发经验，加上过去曾接触特需孩童，当下就知道必须保持冷静。

他回忆，当时孩子情绪高度紧绷，“我清楚必须速战速决，并在半小时内完成。男童的父母之后对我满怀感激，我也完全能够体会，特需家庭平日在照料上的艰辛与不易。”

创办义剪项目近一年 服务逾百人

谈及义剪初衷，吕勇颉透露，他于去年11月创办社会公益项目“Francesco’s Barber Club”，专为弱势群体提供免费理发服务。专为特需儿童设立的安全社群平台“@ausometots”注意到他的视频后主动接洽，促成这次温馨合作。

吕勇颉创办社会公益项目“Francesco’s Barber Club”，近一年来走入社区，为长者提供免费义剪服务。（受访者提供）

近一年来，吕勇颉已走访社区为超过百人义剪，受惠者涵盖特需儿童、行动不便的独居长者以及客工。他透露，这段视频发出后，他也陆续收到约10起为特需孩童理发的请求。

一次帮一个人 笑容是坚持动力

在吕勇颉的剪刀下人人平等，离乡背井的客工也是他的义剪对象之一。（受访者提供）

吕勇颉感慨道，每次为受惠者理发时，就像走进了他们的世界：“上门理发对我而言只是举手之劳，但这份付出的价值，绝不是金钱价格可以衡量的。”

受惠者剪完头发后由心而发的那抹笑容，是吕勇颉坚持走下去的动力。他强调记录相关视频无关名利，只想记下这些美好事物，并且用爱心去服务他人。

“我只想尽我所能，一次去帮一个人。”