李光耀双语基金成立至今15年，已投入近3500万元，资助多个推广双语的项目。从明年起，新报业媒体出版的《小小拇指》等母语学前刊物，也将推广至全岛所有幼儿园，供约7万2000名学前儿童阅读。

分别以华文、马来文和淡米尔文出版的刊物《小小拇指》、Cilik Cerdik和Balar Murasu获得李光耀双语基金支持，目前免费分发给教育部幼儿园、主要业者和社会服务机构经营的学前中心，惠及约4万3000名儿童。

教育部长李智陞星期二（10月27日）出席在新报业中心礼堂举行的李光耀双语基金15周年庆时，宣布扩大计划至所有幼儿园一年级（K1）和二年级（K2）学生。李智陞也是李光耀双语基金主席。

他致辞时说，双语基金至今已投入近3500万元资助近290个项目，包括工作坊、表演、出版物及多媒体资源等，尤其关注学前阶段，支持各方推出优质的本地资源，以帮助幼儿打下英语和母语基础。

李智陞指出，学前阶段对语言学习至关重要。家长和祖父母在家也扮演关键角色，通过讲故事、儿歌和日常对话支持孩子的学习。双语基金资助新报业媒体的学前刊物《小小拇指》、Cilik Cerdik和Balar Murasu，支持家庭培养孩子的语言能力。

他说：“从2027年起，所有幼儿园学生都可获得这些刊物，因为每名孩子从小都应拥有优质的母语学习材料。”

此外，Cilik Cerdik和Balar Murasu也将推出应用，为家长和孩子提供更多资源。

《小小拇指》自2013年创刊后，2020年底也推出收录儿歌动画、游戏和手工等视频的《小小拇指》应用。

不过，随着孩子成长，吸引他们的方式也须改变。李智陞说，2024年起，双语基金把触角扩大至青少年和年轻人，与高等学府、社区组织和内容创作者合作。“概念很简单，我们要走近年轻人，鼓励他们使用母语，并帮助他们把双语能力视为切实的优势。”

双语基金资助新报业媒体的学前刊物《小小拇指》，支持家庭培养孩子的语言能力。（李冠卫摄）

他指出，就如建国总理李光耀在著作《我一生的挑战：新加坡双语之路》中，将语文政策形容为一段永无止境的路程，双语基金的工作亦是如此。“育人不靠个人之力，必须家庭、学校、社会同心。

“基金将继续与教育部、文化、社区及青年部、各语言推广委员会和社区伙伴合作，善用科技、深化协作关系，并强化对双语学习的支持。”