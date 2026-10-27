能源市场管理局推出全政府太阳能需求聚合框架，整合公共部门太阳能需求，并发掘更多安装太阳能板的地点，以加快公共设施的太阳能部署。当局也将探讨在历史建筑屋顶部署太阳能板。

外交部兼能源贸工部政务部长颜晓芳星期二（10月27日）在第13届亚洲清洁能源峰会致辞时宣布，能源局将通过新招标整合政府部门的太阳能需求，以扩大太阳能部署规模，并为太阳能领域创造更多契机。

目前，政府已通过SolarNova等太阳能部署计划，在超过5000座组屋和公共建筑屋顶部署太阳能板。颜晓芳说：“但屋顶之外仍有更多公共空间可加装太阳能。”

在新的太阳能需求聚合框架下，能源局将委任一组太阳能板安装商，协助政府机构评估太阳能潜力，并制定部署方案，包括推动太阳能车棚、把太阳能融入建筑设计等纳入考量。

颜晓芳说，私人住宅的部署工作也应进一步推进。目前，已有超过8000个住宅加装太阳能板，但仍有一部分尚未安装。

为帮助私人住宅屋主更容易起步，颜晓芳宣布，能源局将与新加坡持续能源协会合作，通过设立一站式平台，帮助屋主更容易找到太阳能板安装商。

文化遗产建筑或安装太阳能板

她也宣布，能源局将采用先进技术，开辟更多新的太阳能板安装表面。“为真正把太阳能潜力最大化，我们必须突破屋顶和开阔地段等有限的传统表面。”

她举例说，文化遗产建筑也能用于部署太阳能。能源局将与新加坡土地管理局和瑞士技术创新中心CSEM合作，探讨在这些建筑试点安装太阳能屋顶瓦片，在不损害建筑独特风貌的前提下，用太阳能发电。

瑞士纳沙泰尔学校Lycée Jean-Piaget的屋顶翻新工作近期完工，共铺设7782块太阳能瓦片，覆盖面积857平方米，保留建筑原有特色时，还能通过捕获太阳能，减少耗电与碳排放。（Freesuns提供）

瑞士纳沙泰尔Collège des Parcs学校是一栋保护建筑，安装超过1900平方米的光伏瓦片，为学校提供自用电力。（Freesuns提供）

能源局接下来也将与新加坡国立大学属下新加坡太阳能研究院合作，评估各表面的太阳能部署机会，并规划中长期把太阳能部署最大化的路径，以此更新《新加坡太阳能光伏蓝图》，支持我国的太阳能目标。

能源局也将与南洋理工大学能源研究所合作，研究并勾画本地的电力网络，加深对电网情况的理解，提前部署为未来需求做准备。

太阳能最多满足我国一成电力需求

不过，颜晓芳指出，尽管我国正在突破种种限制，把握每一个部署太阳能的机会，部署面积仍有限。到了2050年，太阳能预计只能满足我国最多10%的电力需求。

“我们考虑的许多低碳方案也尚未成熟，短期内无法部署，因此从区域进口低碳电力是新加坡的重要选择。”

然而，推动电力进口项目十分复杂。颜晓芳说，这些项目跨越多个司法管辖区，需要参与国的政府提供长期的监管确定性。电力进口也须具备商业可行性，才能与太阳能和碳信用等其他脱碳方案竞争。

尽管挑战重重，颜晓芳说：“电力进口仍是我国推动能源脱碳，建立多元能源供应的关键支柱。我们正努力推进一批有前景的项目，同时加强支持这些项目所需的生态系统。”

例如，在新加坡与马来西亚之间建造第二条互联器的可行性研究正稳步推进，预计明年初完成。

新加坡明年领导亚细安 核准海底电缆活动监管制定指南

颜晓芳强调，也应为区域电力贸易建立明确规则，以降低开发商的不确定性，同时提高项目的可融资性。

亚细安目前针对海底电缆活动的监管制定指南，旨在建立最佳实践，包括海底勘测，以及海底电力电缆的铺设、维护、修理和保护。亚细安能源部长会议本月已对指南表示支持。

颜晓芳说，新加坡明年是亚细安主席国，将与亚细安成员国合作核准指南。

随着我国加大太阳能部署，以及未来进口低碳能源，企业会有越来越多机会使用可再生能源证来实现可持续发展目标。

颜晓芳说，企业反映希望更清楚地知道不同类型可再生能源证，政府为此更新“SS673”可再生能源证，相关可再生电力声明须由实际供应至我国电网的可再生电力证书支持。