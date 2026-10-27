裕廊集团将在兀兰工业区试点本地首个“悬挑式”太阳能板项目，目标是在约4300平方米的预估空置空间，部署至少250千瓦峰值的装机容量，发电量可满足约60个四房式组屋一年用电，每年可减少约100公吨碳排放。

外交部兼能源贸工部政务部长颜晓芳星期二（10月27日）在第13届亚洲清洁能源峰会致辞时宣布，裕廊集团将在兀兰东工业区启动本地首个悬挑式太阳能试点项目，由可再生能源公司EDP APAC负责在两栋建筑之间的空置空间上方安装太阳能板。

工程10月启动，EDP APAC须在15个月内完成设计、建造、运营和测试悬挑式太阳能板。太阳能板正式投运后，未来10年的电力将输送至国家电网。

颜晓芳指出，这个试点项目将把超过半个足球场大小的空置空间转化为新的发电来源。“若试点成功，便有望解锁更多类似未使用空间，用于部署太阳能。”

颜晓芳也宣布，裕廊集团为两个项目征集提案，邀请企业开发创新解决方案，以应对部署太阳能时面临的现实挑战。获选方案将获得裕廊集团资助，用于开发和测试。

裕廊集团计划在义顺YS-ONE工业建筑立面安装太阳能板。（裕廊集团提供AI生成图）

裕廊集团发起的首个项目是在义顺YS-ONE工业建筑的立面安装太阳能板，目标面积为200平方米以上，测试时长为12个月。

裕廊集团发文告说，工业建筑立面庞大，但尚未用于安装太阳能板。然而，与屋顶不同，外立面的设计、朝向以及可承受的重量各不相同，因此解决方案必须足够轻，以便在无需大规模加固工程的情况下安装，并与建筑现有电气系统无缝接入。

裕廊集团旨在发掘集装箱式太阳能板，以及移动式电池储能离网系统。（裕廊集团提供AI生成图）

裕廊集团的第二个项目是征集离网、便携式系统，将集装箱化太阳能板与移动式电池储能系统相结合。

裕廊集团指出，许多临时施工工地和偏远地点几乎或完全无法接入国家电网，很大程度上必须依赖柴油发电机。因此，新系统应可在数天内完成调试，并根据需求在不同工地之间重新部署，用于为工地办公室、电动施工设备、电动汽车充电等供电。

裕廊集团将在为期九个月的试验中，衡量入选方案与柴油发电机相比，能节省多少时间、成本和碳排放。

裕廊集团首席可持续发展官郑风沁在文告中说：“每个表面都可能成为能源来源。通过在建筑之间、建筑立面、乃至建筑之外的空间测试太阳能应用，我们旨在探索提升新加坡太阳能装机容量的新途径。”

早在2017年，裕廊集团推出SolarRoof计划，在工业建筑屋顶安装太阳能板；隔年，当局推出SolarLand计划，在暂时闲置的工业用地部署太阳能板。

迄今，两项计划的太阳能装机容量已累计达1051兆峰瓦，占新加坡2339兆峰瓦总装机容量的45％，发电量可满足24万5000个四房式组屋单位一年用电，并减少45万公吨碳排放。