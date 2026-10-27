我国将拨款1亿3800万元推进下一阶段新加坡食品科研计划，以配合面向2030年的国家发展。

主管贸易关系的永续发展与环境部长傅海燕，在星期二（10月27日）的新加坡国际农业食品周活动上，作出上述宣布。这项拨款也是我国研究、创新与企业2030计划（RIE2030）的一部分。

RIE2030是我国面向2030年的国家计划，根据国立研究基金会今年8月底发布的未来五年RIE报告，我国将投入370亿元推动RIE2030。

傅海燕说，这次1亿3800万元的拨款，将主要用于加强本地食物产业的韧性，加速开发和采用能为行业带来切实价值的解决方案，主要包括水产养殖、农业、未来食品、食品安全，以及新增的食物供应韧性五大领域。

水产养殖研究重点包括基因学、营养学以及健康和养殖系统，以培育更具生产力和抗逆性的鱼类品种、提高饲料效率并改善鱼类健康；农业方面，将重点研究种子基因学以改良适合热带地区的作物品种，以及能提高产量，同时降低能耗的精准栽培技术；未来食品领域，则将继续提升工程生物学、生物加工以及营养和感官科学（sensory science）方面的研究能力，以提高未来食品的生产效率、可负担性和营养品质。

食品安全方面，当局加强识别和评估与本地相关的新兴食品安全隐患的能力，并开发先进的风险评估方法以保障公共卫生；食物供应韧性则支持更精准地预测与气候相关的风险和供应中断，并开发延长食品保质期和优化库存管理的技术。

她说：“在所有这些领域中，我们的目标都很明确，即将研究成果转化为可被采用、可扩展且可持续的实际解决方案。”

傅海燕还宣布，本地将构建更具韧性和可持续的食品体系，让农户、企业和研究机构通力合作，将有潜力的构想推向市场。

她举例，新加坡食品局与亚洲领先的综合农业食品公司佳发公司（JAPFA）将签署合作备忘录，探索并发展热带水产养殖领域的战略研发伙伴关系。

新加坡食品局与亚洲领先的综合农业食品公司佳发公司（JAPFA）签署合作备忘录，探索并发展热带水产养殖领域的战略研发伙伴关系。右一是傅海燕。（梁麒麟摄）

中国海南南繁种业集团、新加坡国立大学下属农业食品创新创业研究院（Institute for Agrifood Innovation and Venture）和新加坡农业科技公司新果（Singrow），也将签署关于热带农业创新的三方合作备忘录。

另外，本地将通过拟议成立的“区域小农户解决方案中心”（Solutions Centre for Regional Smallholder Farmers，简称SCS），支持并推动小农户发展。